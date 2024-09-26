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Zelenski'den yeni savunma yardımını duyuran ABD'ye teşekkür

Zelenski'den yeni savunma yardımını duyuran ABD'ye teşekkür

22:0126/09/2024, Perşembe
AA
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Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski

ABD, Rusya'ya karşı giriştiği savaşta Ukrayna'ya yeni savunma yardımını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de aralarında Patriot hava savunma sisteminin de bulunduğu toplam 7,9 milyar dolarlık yeni yardım kararı alan ABD'ye teşekkür ederek, "Rusya'ya karşı yaptırımlar için minnettarım." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesine aralarında Patriot hava savunma sisteminin de bulunduğu toplam 7,9 milyar dolarlık yeni savunma yardımını duyurmasından dolayı ABD Başkanı Joe Biden ve Amerikan halkına teşekkür etti.

Zelenski, yaptığı açıklamada, Ukrayna halkı ve askerleri adına, ülkesine sağlanan güvenlik yardımının önemine dikkati çekerek, "ABD Başkanı Joe Biden'a, ABD Kongresine, Cumhuriyetçi ve Demokrat partiye ve tüm Amerikan halkına, Ukrayna'ya toplam 7,9 milyar dolarlık önemli bir savunma yardımının bugün duyurulması ve Rusya'ya karşı yaptırımlar için minnettarım." ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya yeni savunma yardımı

Bu yardımı "en etkili ve şeffaf şekilde Ukrayna'nın zaferi, adil ve kalıcı barış ve transatlantik güvenliğinin sağlanması gibi esas hedeflerine ulaşmak için kullanacaklarını" kaydeden Zelenski, yeni savunma yardımının Patriot hava savunma sistemleri, diğer hava savunma teçhizatları, insansız hava araçları, uzun menzilli füzeler ve mühimmatların yanı sıra Ukrayna'nın savunma sanayi potansiyelini güçlendirecek kritik malzemelerden oluştuğunu belirtti.

"Rusya'ya yönelik güçlü yaptırımları önemli buluyoruz"

Zelenski, ABD'nin ayrıca F-16 uçakları için daha fazla pilot eğitmek amacıyla programların genişletilmesi kararını ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığını finanse etme imkanlarını daha da sınırlamak için uygulanan güçlü yaptırımlarını da önemli bulduklarını vurguladı.

Ukrayna ve ABD'nin Avrupa ve ötesinde özgürlüğü, insan yaşamını ve ortak güvenliği korumaya kararlı yakın müttefikler olmaya devam ettiğini bildiren Zelenski, Ukrayna'nın Rus saldırganlığını yenme konusundaki haklı amacına yönelik ABD'nin iki partili güçlü desteğini her zaman takdir ettiklerini sözlerine ekledi.​​​​​​​



#ABD
#Ukrayna
#Ukrayna Devlet Başkanı
#Volodimir Zelenski

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