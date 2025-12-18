Yeni Şafak
15:3118/12/2025, Perşembe
AA
Zelenskiy, barış konusunda ABD ile yeni görüşmelerin yarın yapılacağını duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinden bir heyetin ABD tarafıyla barış görüşmeleri için yarın bir araya geleceğini bildirdi.

Belçika basınına göre Zelenskiy, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) zirvesi marjında gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinde savaşı sona erdirmek amacıyla ABD ile görüşmelerin yarın yeniden başlayacağını söyledi.


Zelenskiy, "Ekibimiz cuma ve cumartesi günleri ABD'de olacak. Zaten yoldalar. Amerikalılar onları bekliyor." dedi.


Ukraynalı lider, Avrupalı liderlerin de orada olabileceğini sözlerine ekledi.

Geçen hafta Berlin’de yapılan toplantılarda, Başkan Donald Trump'ın barış planına ilişkin Ukrayna tarafının ABD'ye ilettiği cevabın ardından gelinen son durum ele alınmıştı.


Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Steve Witkoff, görüşmelerin ardından ABD ve Ukrayna delegasyonları arasında önemli ilerlemeler kaydedildiğini bildirmişti.



