Dünya Zelenskiy Mariupolda 2 binden fazla yetim çocuk alıkonuldu
AVRUPA

Zelenskiy: Mariupol'da 2 binden fazla yetim çocuk alıkonuldu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun kuşatması altındaki Mariupol kentinden 2 binden fazla yetim çocuğun alıkonulduğunu, çocukların nerede olduklarının bilinmediğini söyledi.

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Haber Merkezi DHA
Zelenskiy: Mariupolda 2 binden fazla yetim çocuk alıkonuldu
Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, “Elde ettiğimiz verilere göre 2 binden fazla çocuk ülkeden çıkarıldı. Bu da kaçırıldıkları anlamına geliyor. Bu çocukların tam olarak nerede olduklarını bilmiyoruz. Anne babası olan ve olmayan çocuklar vardı. Bu bir felaket, bu korkunç” dedi.

Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi
FOTOĞRAF 18
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından yetimhanede yaşayan bazı çocuklar ve siviller güvenlik nedeniyle trenle Polonya'ya tahliye edildi.
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Yethimhanelerdeki çocukların tahliyesi için Türkiye İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Göç İdaresi'nin Ukraynalı ilgili kurumlarla yaptığı görüşmeler sonrası, 159 yetim çocuk ve 26 bakım personelinin Türkiye'ye kabul edilmesi kararı alındı.
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Polonya'dan direkt uçuşla Antalya'ya dün akşam gelmesi beklenen uçak, bugün saat 11.00 sıralarında Antalya Havalimanı'na iniş yaptı.
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Çocukları havalimanında Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Ukrayna Antalya Konsolosu Emir Rustamov karşıladı.
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Yetim çocukların, ilk aşamada Antalya'da otelde kalacakları öğrenildi.
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Oyuncak ayıcığını yanından ayırmadı<br><br>Kafilede yer alan 7 yaşındaki Sonya Horenko, savaştan eşyaları ile birlikte kurtarabildiği oyuncak ayıcığını bir an olsun elinden bırakmadı.
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Küçük çocuğun ayıcığı 2 yıl önce satın aldığı ve en iyi arkadaşı olduğu öğrenildi. Ayrıca Türkiye’de olmaktan ötürü mutlu olduğu ve Türk halkına teşekkür ettiği ifade edildi.
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Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Antalya'ya geldi
Ukrayna'daki savaş nedeniyle Polonya'ya tahliye edilen yetimhanede yaşayan 159 yetim çocuk ve 26 bakım personeli, Antalya'ya geldi.


"İKİ GÜNDE BİR MARIUPOL'DAKİLERLE GÖRÜŞÜYORUM"

Zelenskiy, iki günde bir kez Mariupol’da kuşatmayı savunan birliklerle ve aileleriyle görüştüğünü belirterek, “Her iki günde bir mutlaka iletişime geçiyorum. Ben de onlara her şeyi anladığımı, kesinlikle geri döneceğimizi söyledim. Ancak ayrılmanız gerektiğini düşünüyorsanız ve bunun doğru olduğunu, hayatta kalabileceğinizi düşünüyorsanız, yapın dedim. Onlara bu seçeneği verdim. ‘Yapamayız, yaralılar burada, yaralıları bırakmayacağız’ dediler. Ölülerini bırakmayacaklarını belirttiler” ifadelerini kullandı.

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