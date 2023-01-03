Dünya Zelenskiy Önümüzdeki haftalarda geceler oldukça hareketli geçebilir
AVRUPA

Zelenskiy: Önümüzdeki haftalarda geceler oldukça hareketli geçebilir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine yönelik saldırılarının artabileceğini belirterek, "Önümüzdeki haftalarda geceler oldukça hareketli geçebilir" dedi.

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Haber Merkezi AA
Zelenskiy: Önümüzdeki haftalarda geceler oldukça hareketli geçebilir
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy açıklama yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy gece saatlerinde Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımıyla halka seslenerek, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'ya füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırıları sürdürdüğünü belirtti.

Sadece son iki gün içinde Rus güçlerin fırlattığı 80'den fazla İHA'nın havada imha edildiğini kaydeden Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

  • "Yılbaşı gecesinden bu yana sadece iki gün geçti ve Ukrayna'da düşürülen İran İHA'ların (İran yapımı İHA) sayısı şimdiden 80'i geçti. Yakın gelecekte bu sayı artabilir. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda geceler oldukça hareketli geçebilir. Rusya'nın, uzun vadeli bir Şahid (Şahid İHA'sı) saldırısı planladığına dair bilgimiz var."

Ukrayna hava savunma kuvvetlerine daha da dikkatli olma çağrısında bulunan Zelenskiy, "Şimdi, hava sahasını korumaya dahil olan herkesin ekstra dikkatli olması gereken bir zamandır." diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile bugün telefon görüşmesi yaptığını aktaran Zelenskiy, şubat ayında düzenlenmesi planlanan AB-Ukrayna Ortak Zirvesi ile detaylar hakkında konuştuklarını kaydetti.

Leyen ile konuşmasında ayrıca AB'nin Ukrayna'ya sağlayacağı finansal destek konusunu da ele aldıklarını dile getiren Zelenskiy, "Geçen yıl verilen karara göre, makro finans desteğinin ilk bölümünü ocak ayında bekliyoruz. Bu, Rusya'nın saldırganlık için yeni güçler toplamaya çalıştığı bu dönemde son derece önemlidir." dedi.

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