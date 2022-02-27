Zelenskiy, Rus heyetiyle Belarus sınırında ön koşulsuz görüşme yapılacağını duyurdu

Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile yaptığı görüşme hakkında bilgi verdi.
Zelenskiy, "Ukrayna heyetinin, Ukrayna-Belarus sınırındaki Pripyat ırmağı bölgesinde Rus heyetiyle ön koşulsuz olarak görüşme konusunda anlaştık." ifadelerini kullandı.
DÜNYA
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde dördüncü gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler
Lukaşenko'nun Belarus'ta Ukrayna heyetinin güvenliğine ilişkin garanti verdiğini belirten Zelenskiy, şunları kaydetti:
"Lukaşenko, Ukrayna heyetinin seyahat, müzakere ve dönüşleri esnasında Belarus topraklarındaki bütün uçak, helikopter ve roketlerin yerde kalması konusunda sorumluluğu üstlendi."
OYNAT 00:56
Ukrayna Bucha'da dev Rus konvoyu tüm tank ve zırhlılarıyla imha edildi
Rus güçlerinin kayıpları artıyor. Kiev yakınlarındaki Bucha'da zırhlı araçların bulunduğu büyük bir konvoy Ukrayna tarafından tamamen imha edildi. Konvoydaki tüm tank ve zırhlı araçlar kullanılamaz hale geldi.
Rus heyeti de görüşmeyi doğrulamıştı
Rusya'nın Ukrayna ile müzakere yapacak heyetin başkanı Rusya Devlet Başkanı Müşaviri Vladimir Medinskiy, Ukrayna heyetinin Belarus'un Gomel bölgesinde müzakerelere katılmayı kabul ettiğini bildirmişti.
FOTOĞRAF 4
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, “Koryukivka şehrinin eteklerinde, Chernihiv bölgesinde insanlar düşmanın tanklarının ilerlemesini engelliyor\" denildi.<br>
Görüntülerde, bir grup silahlı sivil ve güvenlik görevlisinin Rus tankını durdurduğu görüldü.
Ukrayna'da silahlanan siviller Rus tankını durdurdu
Rusya ile Ukrayna askerleri arasında yoğun çatışmalar 4 gündür devam ediyor. Ukrayna'da silahlanan siviller, Çernihiv bölgesinde ilerleyen Rus tankını durdurdu.
Medinskiy, Gomel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna ile müzakere etmesine ilişkin saat 15.00’e kadar verdikleri sürenin dolduğunu, ancak bu dakikalarda Ukrayna'dan haber geldiğini ifade etmişti.
Ukrayna heyetinin haber gönderdiğini belirten Medinskiy, "Müzakereler Gomel bölgesinde yapılacak. Şu anda güzergah belirleniyor. Gomel bölgesinde Ukrayna tarafının maksimum güvenliğinin sağlanacağı mantıklı bir yer seçilecek." diye konuşmuştu.
Rus tarafının söz konusu güzergahta Ukrayna heyetinin geçiş güvenliğine yüzde 100 garanti verdiğini vurgulayan Medinskiy, Moskova'nın barışı sağlamak için günün her saatinde Kiev ile görüşmeye hazır olduğunu dile getirmişti.
FOTOĞRAF 28
Ukrayna'da mahsur kalan Türk vatandaşları için Dışişleri Bakanlığı tahliye çalışmalarına başladı.
Tahliye edilen ilk kafile ise Odessa kentinde yaşayan çoğunluğu öğrenci 250 kişi oldu.
Cuma günü otobüslerle yola çıkan kafile sabah saat 10.30 sıralarında Edirne Hamzabeyli sınırlarına vardı. Otobüsler saat 16.00 sıralarında da Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na vardı.
Türkiye'ye dönen vatandaşlar, tahliye edilmeleri için çalışma başlatan kurumlara teşekkür ederek Ukrayna'daki son durumla ilgili bilgi verdi.
\"HEM FİZİKSEL HEM DE PSİKOLOJİK OLARAK KÖTÜYDÜ\"<br><br>Odessa'da uluslararası gemi kaptanlığı okuyan Şerif Kaan Özdemir, sürecin nasıl devam edeceğini bilmediğini ifade ederek, \"Çok yorucuydu. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak kötüydü. Ama geldik. Geride kalan arkadaşlarımızın Allah yardımcısı olsun. İnşallah devletimiz en kısa zamanda onları da alır. Uluslararası gemi kaptanlığı okuyordum, son sınıf öğrencisiydim, ne olacak hiç bilmiyorum\" dedi.
\"ORADA ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ VAR\"<br><br>Yola çıktıktan sonra geçtikleri güzergahların işgal edildiğini belirten Emircan Daldanoğlu ise, \"Bundan 30 saat önce yola çıkıp gelmeseydik, Türkiye bize yardımcı olmasaydı çok zor durumda kalacaktık. Biz yola çıktıktan 10 saat sonra bizim çıktığımız yol mevkiini işgal etmişler. Öyle söyleniyor. Halen orada çok sayıda öğrenci var. Bazılarına ulaşamıyoruz. Bir kısmı evlerinde, bazıları sığınaklarda\" diye konuştu.
\"BİZ ÇOK KORKTUK GELMESİNİ BEKLİYORDUK\" <br><br>İlk gelen Türklerden olan Eylül Nazlı Özdemir ise, \"Çok mutluyum, geldik. Başka bir şey söyleyemiyorum. Ben Odessa'dan geliyorum. Odessa'da da bu aralar durumlar bayağı karıştı. O yüzden Türkiye'ye teşekkür ediyoruz\" ifadelerini kullandı.
Ukrayna'dan gelen ilk kafile İstanbul'a ulaştı
Ukrayna'nın Odessa kentinde mahsur kalan Türk kafilesi İstanbul'a ulaştı. Çoğunluğu öğrenci olan yaklaşık 250 kişi, Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na geldi. Buradan evlerine dağılan kafileden Emircan Daldanoğlu, "Bundan 30 saat önce yola çıkıp gelmeseydik, Türkiye bize yardımcı olmasaydı çok zor durumda kalacaktık. Biz yola çıktıktan 10 saat sonra bizim çıktığımız yol mevkiini işgal etmişler" dedi.