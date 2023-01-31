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Zelenskiy'den tahıl koridoru hamlesi: Mıkolayiv limanına kadar genişlemeli

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, tahıl anlaşmasının Mıkolayiv limanlarına kadar yayma zamanı geldiğini bildirdi. Rusya'ya karşı mücadelede ordusuna güvendiğini belirten Zelenskiy, "Rus saldırılarını yavaş yavaş durduracağız ve yeneceğiz. Büyük bir karşı saldırı yapacağız." dedi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
00:23 . 31/01/2023 Salı
AA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna’nın Odessa kentine gelen Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile düzenlediği ortak basın toplantısında, tahıl anlaşmasını değerlendirdi.

"
Tahıl girişimini Mıkolayiv bölgesi limanlarına kadar genişletme ve gemilerin hareketini kısıtlayan tüm engelleri kaldırma zamanı geldi
." diyen Zelenksiy, bu konuda Danimarka'nın kendilerini destekleyeceğinden umutlu olduğunu söyledi.

"BÜYÜK BİR SALDIRI YAPACAĞIZ"

Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna arasında devam savaşla ilgili gelişmelere de değinerek, özelikle Donbas bölgesinde ağır çatışmaların sürdüğünü anımsattı.

Rus ordusunun saldırılarını durdurmak için mücadele verdiklerini ifade eden Zelenskiy, "Ordumuza güveniyorum. Rus saldırılarını yavaş yavaş durduracağız ve yeneceğiz. Büyük bir karşı saldırı yapacağız." dedi.

Zelenskiy, Rus güçlerine karşı etkili mücadele etmek için Ukrayna ordusunun tanklara ihtiyacı olduğunu belirterek, müttefikleri Ukrayna'ya tank gönderme sürecini hızlandırmaya davet etti.

Ülkesine tank tedarik etme konusundaki kararların hızlı bir şekilde verilmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Çözümlere ihtiyacımız var. Savaş alanında başarılı olmak için mümkün olduğu kadar çok ülkeyi tank koalisyonuna dahil etmek istiyoruz. Ancak bu gerçekten oldukça zor bir konu çünkü bazen durum bir karara değil, birkaç karara bağlıdır." diye konuştu.

ZELENSKİY İLE TANK MESELESİNİ ELE ALDIK

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise Zelenskiy ile Mıkolayiv ve Odessa bölgelerinde incelemelerde bulunduğunu söyledi.

Frederiksen, Rus saldırıları sonucu özelikle Mıkolayiv bölgesindeki altyapıların ağır hasar gördüğünü ifade ederek, bölgenin imar çalışmalarında Ukrayna'ya destek vereceklerini bildirdi.

Kısa bir süre önce Ukrayna'ya topçu sistemleri verdiklerini kaydeden Frederiksen, "Elbette, bugün konuştuğumuz konu tanklardır. Kısa bir süre önce Ukrayna'ya topçu sistemlerini gönderdik. Ancak tanklara da ihtiyaç var. Tanklar da dahil olmak üzere Ukrayna için şimdi ve gelecekte önemli olan çeşitli konuları konuştuk." ifadelerini kullandı.

TAHIL GİRİŞİMİNİN MIKOLAYİV LİMANINA KADAR GENİŞLETİLMESİ

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, Kasım 2022'de ortaklara tahıl anlaşmasını Mıkolayiv limanına kadar genişletmeyi önerdiğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, tahıl anlaşmasının yakın bir gelecekte diğer limanları da kapsamasının pek olası olmadığını söylemişti.



#Tahıl Koridoru
#Ukrana
#Rusya
#BM
#Danimarka
1 saat önce
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Zelenskiy'den tahıl koridoru hamlesi: Mıkolayiv limanına kadar genişlemeli
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