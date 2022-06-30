Dünya Zelenskiyi kızdıran karar Suriye ile diplomatik ilişkileri kestik
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Zelenskiy'i kızdıran karar: Suriye ile diplomatik ilişkileri kestik

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Suriye’nin Ukrayna’nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanımasının ardından Ukrayna’nın Suriye ile diplomatik ilişkilerini kestiğini açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Zelenskiyi kızdıran karar: Suriye ile diplomatik ilişkileri kestik
​Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy

Suriye, Ukrayna’nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmasının ardından Ukrayna, Suriye ile diplomatik ilişkilerini kesti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, Ukrayna ile Suriye arasında artık diplomatik ilişkilerin olmayacağını belirterek, Suriye’ye yönelik yaptırım baskısının "daha da artırılacağını" açıkladı.

Zelensky ayrıca, Suriye’nin söz konusu hareketini “değersiz” olarak nitelendirdi.

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