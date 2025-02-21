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Zelenski'yi müzakerelere davet etmeyen Trump: Katılması çok da önemli değil

Zelenski'yi müzakerelere davet etmeyen Trump: Katılması çok da önemli değil

21:3821/02/2025, Cuma
G: 21/02/2025, Cuma
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Zelenski - Trump (Foto: Arşiv)
Zelenski - Trump (Foto: Arşiv)

Ukrayna Savaşı'nı durdurmak için Rusya ile müzakerelere başlayan ABD Başkanı Donald Trump, Volodimir Zelenski'yi hiçe saydı. " "Dürüst olmak gerekirse Zelenski'nin müzakerelere katılmasının çok önemli olduğunu düşünmüyorum." diyen Trump, "Zelenski toplantıya davet edilmediğini söylediğinde, bu bir öncelik değildi." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Fox News Radyo'ya verdiği mülakatta, dış politika gündemini ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nı değerlendirdi.

Trump, savaşı sona erdirmek üzere Suudi Arabistan'da başlayan müzakerelerin devam edeceğini ve bir noktada Rusya ile anlaşacaklarını belirtti.

"Boşa harcanmış bir görüşme"

Riyad'daki müzakerelere Zelenski'nin neden davet edilmediğine ilişkin Trump, Hazine Bakanı Scott Bessent'in Kiev'e gittiğini ancak orada "boşa harcanmış bir görüşme" yaptığını ve bundan pişman olduğunu kaydetti.

"Zelenski'nin müzakerelere katılmasının çok önemli olduğunu düşünmüyorum"

Trump,
"Dürüst olmak gerekirse Zelenski'nin müzakerelere katılmasının çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Zelenski toplantıya davet edilmediğini söylediğinde, bu bir öncelik değildi çünkü şu ana kadar müzakerelerde çok kötü bir iş çıkardı."
değerlendirmesinde bulundu.

"Rusya suçlu değil"

Zelenski'nin 3 yıldır süren savaşı durdurmak için birçok şey yapabileceğini ancak hiçbir şey yapmadığını savunan Trump, savaşın başlamasının Rusya'nın suçu olmadığını düşündüğünü belirtti.

Trump,
"Ne zaman 'Bu Rusya'nın suçu değil.' desem, yalan haberciler tarafından eleştiriliyorum ama size söylüyorum, Biden da Zelenski de birçok yanlış şey söyledi, sonra çok daha büyük ve güçlü biri tarafından saldırıya uğradılar. Putin anlaşma yapmak zorunda değildi, istese tüm ülkeyi ele geçirebilirdi."
ifadelerini kullandı.


#Donald Trump
#Volodimir Zelenski
#Ukrayna
#Rusya
#ABD

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