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AVRUPA

Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska: Adalete ihtiyacımız var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska, İngiltere'ye yaptığı ziyaret kapsamında, İngiliz parlamentosundaki bir komite salonunda milletvekillerine hitap etti. Zelenska "İhtiyacımız olan tek şey zafer değil, adalete ihtiyacımız var." dedi.

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Haber Merkezi AA
Zelenskiynin eşi Olena Zelenska: Adalete ihtiyacımız var
Olena Zelenska

Olena Zelenska, İngiltere'ye yaptığı ziyaret kapsamında, İngiliz parlamentosundaki bir komite salonunda milletvekillerine hitap etti.

"Nazi" benzetmesi

Ukrayna'da savaşan Rusları Nazilere benzeten Zelenska, İngiltere'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sının hava saldırılarında şehirleri bombaladığında yaşadığına benzer bir terörü Ukraynalıların yaşadığını söyledi.

Zelenska, "Her gün önceki İngiliz kuşakların duyduklarına benzer siren sesleri duyuyoruz. Siz teslim olmadınız, biz de teslim olmayacağız. Ancak, ihtiyacımız olan tek şey zafer değil, adalete ihtiyacımız var." dedi.

"Adalete ihtiyacımız var"

Nazilerin işlediği suçların cezasız kalmasının düşünülmediğini vurgulyan Zelenska, “Biz de aynısını yapmalıyız. Füzelerden zarar gören insanlar için adalete ihtiyacımız var." diye konuştu.

Zelenska, Rus ordusunun Ukrayna'da "sistematik şiddet" uyguladığını belirterek, Rus işgalinden kurtarılan birçok kasaba ve köyde "işkence odaları" bulunduğunu ifade etti.

"Düşmanımız bizi karanlık ve soğukla vurmak istiyor"

Öte yandan, Ukrayna'nın enerji alt yapısının Rus saldırılarından zarar gördüğüne değinen Zelenska, "Düşmanımız bizi karanlık ve soğukla vurmak istiyor." ifadelerini kullandı.

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