Dünya Zuckerberg 11 yıl sonra yine TIMEın kapağında Facebooku silelim mi?
AMERİKA

Zuckerberg 11 yıl sonra yine TIME'ın kapağında: Facebook'u silelim mi?

Facebook'un iç raporlarını sızdıran şirketin eski çalışanı Frances Haugen'in açıklamaları, ABD'de yankıları sürüyor. ABD merkezli Time dergisi, son sayısını Facebook ile ilgili tartışmalara ayırdı. 'Facebook'u silelim mi' sorusu yeniden gündeme getirildi.

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Haber Merkezi Diğer
Zuckerberg 11 yıl sonra yine TIMEın kapağında: Facebooku silelim mi?
Time dergisi, Zuckerberg'i kapağına taşıdı.

Facebook'un iç raporlarını sızdıran şirketin eski çalışanı Frances Haugen, şirketin ürünlerinin çocuklara zarar verdiğini ve nefret söylemleriyle bölünmeyi körüklediğini belirtmiş, "Şirket yönetimi, Facebook ve Instagram'ı nasıl daha güvenli hale getireceğini biliyor ancak gerekli değişiklikleri yapmıyor." ifadesini kullanmıştı.

  • Açıklamaların ardından Time dergisi, Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'ü kapağına taşıdı. Zuckerberg'ün fotoğrafının üzerinde "Facebook'u silelim mi?" sorusu yöneltilerek yeni bir tartışma başlatıldı.

ZUCKERBERG HEDEF TAHTASINDA

Görselle ilgili yayınlanan haberde, ABD'de 2016 başkanlık seçimlerinde kullanıcı bilgilerini usulsüz bir şekilde paylaştığı gerekçesiyle Facebook'un hedef tahtasına oturtulduğu kaydedildi.

BENZER OLAY DAHA ÖNCE YAŞANDI

Bilindiği üzere Cambridge Analytica skandalının ardından sosyal medya deviyle ilgili "Facebook'u silelim" kampanyası başlatılmış, başta SpaceX kurucusu Elon Musk olmak üzere çok sayıda ünlü isimden destek gelmişti. Bu arada Haugen'in iddialarına yanıt veren Zuckerberg, nefret söylemi üzerinden etkileşime ve kâr elde etmeye öncelik verdiklerine dair iddiaları reddetti. Zuckerberg, bu durumu "Son derece mantıksız." şeklinde açıkladı.

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