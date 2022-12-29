Özgün Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ek tercih işlemleri başladı| DUS ek tercih nasıl yapılır?
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Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ek tercih işlemleri başladı| DUS ek tercih nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından düzenlenen Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ek tercih işlemleri başladı. 29 Aralık tarihinde başlayan DUS ek tercih dönemi 4 Ocak'ta sona erecek. DUS ek tercih döneminin başlamasıyla birlikte, tercihlerin nasıl yapılacağı merak ediliyor. Adaylar, ÖSYM AİS ekrnaı üzerinden dus tercihlerini gerçekleştirebilecek. Peki, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ek tercihler nasıl yapılır? İşte ÖSYM AİS DUS tercih ekranı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
DUS TERCİH EKRANI: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ek tercih işlemleri nasıl yapılır?
DUS tercihleri

DUS ek tercih döneminin başlamasıyla birlikte, tercihlerin ne zaman sona ereceği ve nasıl yapılacağı merak ediliyor. Adaylar, ÖSYM AİS ekrnaı üzerinden dus tercihlerini gerçekleştirebilecek.

DUS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

2022 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-DUS) ek yerleştirme tercih işlemleri, 29 Aralık 2022 - 04 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 29 Aralık 2022 günü saat 11.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecektir. Ek yerleştirme için tercih işlemleri, 04 Ocak 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
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