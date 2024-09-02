DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları için belirlenen son başvuru tarihi, ÖSYM tarafından yapılan duyuruda açıklanmıştır. DUS başvurusu ile diş hekimliği alanında uzmanlık eğitimi almak isteyen adaylar, belirtilen tarihe kadar başvurularını tamamlamalıdır. STS Diş Hekimliği başvurusu ise yurt dışında diş hekimliği eğitimi almış olanların diploma denkliği için yapılması gereken bir sınavdır. Bu sınav için de başvuru süresi ÖSYM tarafından belirlenmiş olup, adaylar bu süreyi kaçırmamak için duyuruları takip etmelidir.