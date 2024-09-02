DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları için belirlenen son başvuru tarihi, ÖSYM tarafından yapılan duyuruda açıklanmıştır. DUS başvurusu ile diş hekimliği alanında uzmanlık eğitimi almak isteyen adaylar, belirtilen tarihe kadar başvurularını tamamlamalıdır. STS Diş Hekimliği başvurusu ise yurt dışında diş hekimliği eğitimi almış olanların diploma denkliği için yapılması gereken bir sınavdır. Bu sınav için de başvuru süresi ÖSYM tarafından belirlenmiş olup, adaylar bu süreyi kaçırmamak için duyuruları takip etmelidir.
2024 DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları ne zaman bitecek?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 13 Ekim'de yapılacak 2024-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 2. Dönem) ile 2024-Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Diş Hekimliği 2. Dönem) başvuruları başladı.
ÖSYM'nin sitesinden yapılan duyuruya göre başvurular, 4 Eylül'e kadar sürecek. Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, 2024-DUS 2. Dönem Sınavı Kılavuzu ile 2024-STS Diş Hekimliği 2. Dönem Sınavı Kılavuzu'ndan ulaşılabiliyor.