Asrın felaketi: Gönül yasımız

Her kayıp bireyi ve toplumu kaçınılmaz bir keder içine sürüklemektedir. Her kayıp aynı zamanda tüm geçmiş kayıpları canlandırmaktadır. Fakat her kayıp “tam olarak yası tutulabildiği takdirde” aynı zamanda bireysel/toplumsal büyüme ve yenilenme için bir araçtır. Yası tutulamayan ve eksik kalan kayıplar eksiklik ve tamamlanmamışlık hissini toplumlarda devam ettirir.

Yüzyılın felaketi bölgede doğrudan 13.5 milyon ve akrabalık ilişkileriyle 30 milyon insanımızı, elbette tüm Türkiye ve kültür coğrafyamızı etkilemiştir. Deprem nedeniyle bir yakınını, ailesini, evini, eşyalarını ve anlam yüklediği her şeyi “beklenmedik/hazırlıksız” bir şekilde kaybeden insanlar travmatik bir yas süreci içindedirler. Ozanlarımız, yazarlarımız bu türden kayba “ruhsal yara” adını verirler. 13.5 milyon insanımız şu an yaralıdır. Unutulmamalıdır ki enfekte olmuş bir yaranın iyileşmesi, temiz olan bir kesiğin iyileşmesinden daha uzun zaman alır. Fiziksel ve ruhsal anlamda bu yaraların en hızlı ve doğru biçimde sarılması devlet ve millet olarak bizlerin sorumluluğundadır.

Deprem felaketinden duygusal anlamda sadece o bölgede yaşayanlar etkilenmemiştir. Bu topraklara ve bu millete kendini ait hisseden her bir fert yastadır. Nitekim gerek sosyal medyada gerek televizyon ekranlarında aziz milletimizin hassasiyetlerine ve duygu yoğunluğuna gözyaşlarıyla şahit olunmaktadır. Milletimiz ve kültür coğrafyamızın her bir tarafı örneğin Azerbaycan’dan kimseler o bölgeye gitmek, gidemiyorsa yardım malzemeleri göndermek için seferber olmuştur. Ölen her bir canla toprağa girmiş, kurtarılan her bir canla yeniden hayat bulmuştur. Yemek yemek, açık havada dolaşmak, sıcak evinde oturmak gibi günlük hayatın aktiviteleri dahi toplumsal anlamda bireylere bir suçluluk hissi yüklemiştir. “Hayatta kalanın suçluluğu” olarak yas literatüründe yer alan bu kavram şu an itibarıyla Türk milleti açısından kullanılabilecek bir tanımlamadır.