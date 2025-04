Bilinç dışına gömülü bir şiddet ayini: Siyonizm

Holokost, “Batı’nın yahudileşmiş vicdanını” her seferinde yeniden tekrarlayan ancak bu sefer kurbanın psişik ruhuna göre şekillendirdiği bir travma oldu. Ancak bu travmanın kendisi, zamanla bir mitolojiye, seküler bir kutsallığa, eleştiriden muaf bir dogmaya dönüştü. Holokost söyleminin tarihsel dehşeti, günümüzde bir anlatı olarak, politik faydacılıkla yoğrulmuş bir dokunulmazlık zırhına bürünmüş durumda. Bu, hakikatin değil, kutsallaştırılmış zehir saçan bir efsanenin sahnesidir.

Şiddet, burada fiziksel bir gerçeklik, metafizik ilkellik, zayıfı öldürmenin verdiği bir hazza ulaşma halidir. Haksızlığın dili, kutsallığın maskesiyle konuşur. Devletin ve halkın kolektif hafızası, geçmişin acısını adeta kutsal bir öfkeye dönüştürür. Her taş, her duvar, her kurşun bu mitin bir replikası gibi davranır: Bunu bize yaptılar, şimdi biz onlara yapıyoruz.