Düşünce Günlüğü İslam alimleriyle karanlıktan aydınlığa
DÜŞÜNCE GÜNLÜĞÜ

İslam âlimleriyle karanlıktan aydınlığa

Bilim ve teknolojinin esamesinin okunmadığı, Batı’nın uzun yıllar cehaletle sendelediği ancak Rönesans’a giden yolda İslâm’la tanışarak kendine çeki düzen verebildiği bu tarihî süreçlerin başında, Müslüman âlimler gök kubbeyi bilim çığlıklarıyla inletiyordu. Çok sonra ilme ve bilime yüzünü çeviren Batı, İslâm’dan beslenmiş ama büyüyen gövdesine referans olarak yine kendisini göstermişti…

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​İslam âlimleriyle karanlıktan aydınlığa ​
İLLUSTRASYON: CEMİLE AĞAÇ YILDIRIM

Ahsen İlhan / Yazar-Sanat Tarihçisi

Karanlık çağları ve karanlık çağların loş zihinlerini, İslâm aydınlatmıştır. İslâm’ın yayılışı; Doğu’dan başlayıp dalga dalga toprakları ve üzerinde barınan insanları savurur, çağlar ötesine taşır. Kimlik ve statü kavgasında hilkatin vaat edilmiş değerlerini sakat bırakan cehaleti yerle yeksan eder İslâm. Bozulmuş dinleri ve toplumları, hudutsuz ve bitimsiz hengamenin ortasından koparır, asla rücu edişin sanatlı ve karakteristik biçimidir. Cehaletin kılcal damarlara kadar sirayet ettiği bir zamanda toprağı, tohumu ve nesilleri rahmetle tazeler, Orta Çağ gericiliğinin ve iflas etmiş ahlâk düzgülerinin üzerine nur olup yağar.

Cahiliyye Dönemi paganlarının aciz yontularından peydah ettikleri putçuklara taparkenki ironik ve zavallı ahvali neyse; İslâm’la tanışmamış Batı’nın; insanı, erdemi ve yüksek ahlâkı es geçen toprak ve güç tapıcılığı da aynı rezalet ve aynı felaketin çağ ve coğrafya nüansıyla birlikte öyledir, şaşırtıcı bir devamıdır.

İLLUSTRASYON: CEMİLE AĞAÇ YILDIRIM
İLLUSTRASYON: CEMİLE AĞAÇ YILDIRIM

İLMİN BEŞİĞİ DOĞU

Önce Doğu aydınlandı. Çoraklığın, verimsizliğin ve güdüsel yaşam biçimlerinin insanî değerlere dönüşü, bu coğrafyada sahnelendi. Asırlarca cehaletin koynunda, çıkar kavgalarına ve bataklıktan farksız sapkın heveslere terk edilmiş Batı, İslâm’la savaşırken Rönesans’a kavuştu. İlkel çağlara geri dönüş olarak niteledikleri bu yeniden doğuş stili, Batı’nın İslâm âlimlerine denk düşmeleriyle bir müjde gibi var edilmiş, üzeri sanatsal figürler ve kendilerine has sanatkârane tasarımlarla, İslâm’ın kokusu alınmayacak şekilde bezenmişti. Böylece ilme ve bilime yüzünü çeviren Batı, İslâm’dan beslendi, büyüyen gövdesine referans olarak yine kendini gösterdi.

İslâm insana duyuları kullanmayı, bunu yaparken de akletmeyi tembihledi. Bakmak ve görmek, görülenin üzerine düşünmek, düşünüleni tasarlamak ve tasarlananı sunmak gerekliliği bir İslâm öğretisidir. Boşuna değildi İbn-i Sinâ’nın tıp otoritesi olmaya giden yolda önce Kur’an-ı Kerim’i ezberlemesi. Bu “Büyük Üstad” bilime giden yollarda Kur’an ve Peygamber (sav) öğretileriyle hedef yolu belirlemişti. Ne de olsa Allah’ın kelamı hem kâinattaki bilimsel hazineyi fısıldıyor hem de daha ötesine gidişte bir yön tayini yapıyordu.

İSLAM İZLERİ SİLİNEREK YAZILAN İLKLER

Fransız bilimci Blaise Pascal’ın adıyla bilinen “Pascal Üçgeni”, İbn-i Sina’nın takipçisi Ömer Hayyam tarafından ilk kez kullanılmış ve matematikte çığır açan bu keşif yine Doğulu bir Müslüman âlim tarafından dünyaya kazandırılmıştı. Ne var ki Pascal örneğinde olduğu gibi daha nice Batılıya atfedilen ilkler ve devrimler, İslâm âlimlerinin Kur’an ışığında ezber ettikleri bilgilerden kıtalara yayılmışken; İslâm izleri törpülenerek modern dünyaya sunuldu.

9. yüzyılda Kindî gibi bir Müslüman âlim gördü dünya. İlk İslâm filozofu olarak tarihe adı yazıldı. Frekans analizi ve kriptanaliz buluşlarıyla kıtalarda sesi yankılandı. Eserleri Fransızca ve İngilizce gibi başka dillere çevrildi. Ama Bağdatlıydı ve Müslümandı. Bugün fikirlerini geliştirdiği ve sistemsel bir zemine oturttuğu antik filozofların adı bilinirken; Kindî unutuldu. 10. yüzyılda Özbekistan’da bir âlim dünyaya geldi. Biruni… İslâm onun başını göğe çevirdi ve ilk defa Güneş’in yüksekliği ile Dünya’nın yarı çapı bu devrimci Müslüman tarafından ölçüldü. Dâhi fizikçi İbn-i Heysem 11. yüzyılda “Göz Işın Kuramı”ndan bahsedene dek; gözün görme olayında ışığı veren bir sistem olduğu varsayılmaktaydı. İbn-i Heysem, bugün bilim dünyasının kabul ettiği nesne-ışık ve göz-beyin kurgusunu ilk kez bilimsel ispatlarıyla ortaya koyan bir âlimdi.

Rönesans ile ‘bilimsel’ kavramını tanıyan Batı, bu ispatlı ve sistemli düşünme sürecini de yine böyle geç bir tarihte ilk kez deneyimledi ve bu keşifte de kendini lanse etmekten geri durmadı. Fakat Rönesans’a gelene dek İslâm âlimlerinden İbn-i Heysem tarafından sonuca giden yolda ispatlı ve deneysel yöntem çoktan dünya bilim tarihine nakşedilmişti.

Gökyüzüne bakanlardan biri de Abbas ibn Firnas’tı. Dile kolay; ilk uçağı yaptı. Geliştirdiği sisteme kanat taktı, havalandı, süzüldü ve yere iniş yaptı. Bugün modern uçakların ilk ayağı, onun kurgusuydu. Ama Batı, Wright Kardeşler’in ismini uçağın babası olarak Doğu’ya da Batı’ya da yazmayı başardı. Halbuki yüzyıllar öncesinde Firnas’ın gökyüzünde süzülen sistemi dâhiyane bir adımdı. Bir Müslüman, insanı gökyüzüne çıkaracak ve yol aldıracak aklı deşifre etmiş, onu mümkün kılacak basireti ve bilgiyi çoktan tanıtmıştı.

İbn- Nefis… O bir hekim, anatomi uzmanı, cerrah, göz doktoru, psikolog, astronom, kozmolog ve jeologdu. Ama onun bir yandan da hafız ve muhaddis oluşu, adının silik bir kalemle satırlar arasında unutulmaya mahkûm oluşunun da yegâne sebebiydi. Metabolizma kavramını tanıttı, kılcal damarları keşfetti, pulmoner dolaşımı ve koroner dolaşımı tıp literatürüne ekledi. Daha nice ilkleri tıbba kazandırdı.

Ondalık kesri bulan Gıyaseddin Cemşid, verem mikrobunu keşfeden Abbas Vesim Efendi, Müslüman tarım devriminin en büyük eczacısı ve botanikçisi İbnü’l Baytar, Güneş Yılı’nı 365 gün, 5 saat, 46 dakika, 24 saniye olarak ölçen ve trigonometride bugün kullanılan formülleri geliştiren Battanî ve daha niceleri… Bilim ve teknolojinin esamesinin okunmadığı, Batı’nın uzun yıllar cehaletle sendelediği ancak Rönesans’a giden yolda İslâm’la tanışarak kendine çeki düzen verebildiği bu tarihî süreçlerin başında, Müslüman âlimler gök kubbeyi bilim çığlıklarıyla inletiyordu.

DEHÂ BİR MÜSLÜMANDAN GÜNÜMÜZ TEKNOLOJİSİNE

Bütün otonom sistemlerin, günümüz ileri teknolojisinin temelini oluşturan sibernetiğin kurucusu El Cezeri…Robotiğin başlangıcı, onun çalışmalarına dayanır. İlk hesap makinesi olarak kabul edilen sistemden çok uzun yıllar önce bu sistemi kendi icadı saatlerde kullanan bir mucit. Suyun gücüne dayanan otomatik kontrollü robotik hizmetçiyi tasarladı. Çok gelişmiş robot sistemlerinin onun bilgilerinden temel aldığını bilen çok az.

Bugün Batı’nın övüne övüne geliştirdiği bilgisayarlı sistemlerden, yarı otomatik ve tam otomatik iş görür cihazlara kadar ne varsa; Cezeri’nin bilimsel buluşları ve bunları anlattığı çok kapsamlı metinleriyledir.

Sözün kısası: “Medeniyet Doğu’dan Yükselir.”

İslam alimleri tarafından keşfedilen 15 buluş ve keşif
FOTOĞRAF 15
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İbn Heysem 10. yüzyılda fiziksel optik, meteorolojik optik, katoptrik, diyoptrik, yakıcı aynalar, gözün fizyolojisi ve algısal psikoloji alanlarında araştırmalar yaptı. Kitab el-Menazır isimli kitabında kameraların atası olarak sayılabilecek karanlık odadan bahsetmiştir.
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Satrançla ilgili antik mısır piramitlerinde bazı resimler bulunuyor. Ancak bugünkü formu ilk kez İran' da 10. yy. oynanmaya başladı. Satranç tüm dünyaya Emeviler tarafından yayılmıştır.
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Tarihî kaynaklar Endülüslü Firnas'ın da uzun çalışmalar sonunda yeni bir keşifte bulunup bir cihaz yaptığını, üzerine kumaş geçirip kanat yerine büyük kuş kanatları taktığını ve bu âleti çalıştırarak havalanıp uçtuğunu kaydeder. Üstelik havada uzun süre kuşlar gibi süzüldüğünü, daha sonra da yavaşça yere indiğini söyler. İbn-i Firnas'ın bu başarısı Batı'da uçak yapıp uçmayı başaran Wright Kardeşler'den 1023 yıl öncesine rastlamaktadır.
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Eski Mısır'da da sabun vardı ancak Araplar bitki yağlarını kullanarak şu an kullandığımız modern sabunu oluşturdu.
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Sıvıları dağişik kaynama noktalarına göre birbirinden ayırma da ilk kez Müslüman bilim insanı Jabir ibni Hayyan tarafından bulundu. Nitrik asit, Hidrojen klorür ve Sülfürik asit'in rafine ve kristalize yöntemlerini bulduğu Kral Suyu'nu icat ettiği ve Sitrik asit, Asetik asit, Tartarik asiti keşfettiği düşünülmektedir. \"İmbik\" geliştirmiş ve kendisinin ortaya attığı \"Baz\" kavramıyla Kimya'nın gelişmesine katkıda bulunmuştur. Eserlerinden 12. yüzyılında Latince'ye çevrilmiş olan Kitab al-Kimya adlı eseri, Simya ve Kimya kelimelerinin kökeni olmuştur.
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Düz hareketi döner harekete çeviren mil sistemi de ilk kez bir İslam bilgili olan El Ciziri tarafından geliştirilmiş ve içten ateşli motorun icadına kadar tüm dünyadaki mekanik cihazların temel presibini oluşturmuştu. Sibernetiğin ilk adımlarını attığı ve ilk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilen Ebû’l İz El Cezeri'nin Leonardo da Vinci´ye ilham kaynağı olduğu düşünülür.
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Kahve ağacının ilk bulunduğu yer olan Habeşistan'ın Kaffa yöresinin Arapça karşılığı \"qahwah \" dır. Araplar bugün bilinen kahveyi henüz tanımıyorken kelime keyif veren içki, şarap anlamında kullanmaktaydı. Bugünkü anlamını 14. yüzyılda kazanmaya başlamıştır. Bu Türkçe'de \"kahve\"ye dönüşmüş, buradan da Avrupa'da café, caffe, koffie, coffee, koffie, Kaffee şekline gelmiştir. İngiltere'ye kahveyi götüren ilk kişi ise yine İngiltere'nin Lombard Caddesi'nde 1652'de ilk defa kahvehane açan Pasqua Rosée (tahmini çeviri Paşa Rıza) isimli bir Türk.
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Kubbe ve kemer şeklindeki yapılar İslam mimarisinin ürünüdür. Avrupa'nın bir çok yerinde bulunan gotik katedrallerin kemerleri tamamıyla İslam mimarisinden esinlenilerek yapılmıştır. Özellikle kubbe mimarisi konusundaki teknikler Avrupa'ya İslam bilginleri aracılığıyla taşınmıştır. Ayrıca İngiltere Kralı V Henry'nin sarayının mimarı da bir Müslümandı.
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Dünyada bugün kullanılan cerrahi aletlerin tümünün nihai dizaynları Endülüs Emevilerinden El Zehravi'ye aittir. Neşter, kemik testereleri, göz ameliyatı makaslarının da aralarında bulunduğu 200 cerrahi alet modern tıpta da hala kullanılır. Hayvan bağırsaklarından yaptığı iplikle attığı dikişlerin kendi kendine kaybolduğunu da Zehravi keşfetmiş ve yine hayvan bağırsaklarından ilk kapsülü yapmıştır.
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Yel değirmenlerinin ilk olarak nerede kullanıldıklarına dair kaynaklarda çeşitli açıklamalar bulunsa da, yazılı belgelerde ilk yel değirmenlerine, M.S. 644 yılında İran-Afganistan sınırındaki Seistan’da rastlanılır. Bu tarihten sonra Çin’de pirinç tarlalarının sulanmasında yel değirmenlerinden faydalanıldığı bilinmektedir. Yaygın görüşe göre; yel değirmenleri Avrupa’ya Haçlı Seferleri sonrasında, 12. yüzyılda götürülür.
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Bilinenin aksine ilk aşı da İslam dünyasında geliştirildi. Çiçek aşısının Avrupa'da kullanılmasından 50 yıl önce Osmanlı'daki çocuklar Çiçek hastalığına karşı aşılanıyordu. Buna tanık olan dönemin İngiltere elçisinin karısı Lady Montagu, aynı yöntemin ülkesinde de uygulanması için kampanya yürüttü, ancak hem kiliseden hem de bilim adamlarından tepki gördü.
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Algoritma sözcüğü, Özbekistan'ın Harezm, bugünkü Türkmenistan'ın Khiva kentinde doğmuş olan Ebu Abdullah Muhammed İbn Musa el Harezmi'den kaynaklanır. Bu alim 9. yüzyılda cebir alanındaki algoritmik çalışmalarını kitaba dökerek matematiğe çok büyük bir katkı sağlamıştır. Cebir sözcüğü de Harezmi'nin \"El’Kitab’ül-Muhtasar fi Hısab’il Cebri ve’l-Mukabele” (Cebir ve Denklem Hesabı Üzerine Özet Kitap) adlı eserinden gelmektedir. Bu eser aynı zamanda doğu ve batının ilk müstakil cebir kitabı olma özelliğini taşımaktadır.
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Battani'nin astronomideki en çok bilinen başarılarından biri güneş yılını 365 gün, 5 saat, 46 dakika ve 24 saniye olarak ölçmüş olmasıdır. Battani'nin Zij adı verilen çalışması Johannes Kepler, Tycho Brahe gibi Avrupalı astronomlar üzerinde büyük bir etki yaratmıştır. Nicolaus Copernicus, Zij üç defa Latince'ye çevrilmesine rağmen, Ondan yaklaşık 700 yıl önce yaşamış Battani ne yazdıysa, eserlerinde tekrar etmiştir. Modern dünya, Battani'ye bilim dünyasına katkılarından dolayı hürmetini, saygısını göstermiş ve Ay'daki bir bölgeye Albategnius olarak ismini vermiştir. Ayrıca Battani, matematikte trigonometride günümüzde hala kullanılan formüller üretmiştir.
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Dünya'nın döndüğünü ilk bulan Ümit Burnu, Amerika ve Japonya'nın varlığından bahseden ilk bilim adamı Birûni'dir. Birûni Amerika kıtasının varlığını Kristof Colomb’un keşfinden 500 sene önce bildirmiştir. Matematik, Jeoloji, Coğrafya, Tıp, Felsefe, Fizik, Astronomi gibi dallarda eserler yazmıştır.
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Ebu Ma'şer'in, ilim dünyası tarafından tanınmasını sağlayan en önemli çalışması, dünyamızda her 12 saat 25 dakikada bir meydana gelen, her gün bir önceki günden 50 dakika daha geç tekrarlanan, Ay'ın Dünya'nın çevresinde dönmesi nedeni ile oluşan, deniz sularının kabarıp çekilmesi (gel-git) konusunda yaptığı astronomik temellere dayalı astrolojik açıklamalardır.
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