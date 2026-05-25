Manevi terapi: Hac

Dr. Beyzanur Yılmaz/Araştırmacı, Yazar





Hac ibadeti İslam’ın beş temel esasından biri olmanın ötesinde; insanın kendi hayatını, insanlık tarihini ve ebedî yolculuğunu yeniden düşünmesine imkân veren derin bir tecrübedir. Haccın her bir menâsiki, yerine getirilen bir görev olmanın yanında geçmişi, insanlığın ortak hafızasını ve âhireti hatırlatan sembolik bir canlandırmadır. Bu yönüyle hac, insanın hem bu dünya içerisindeki yerini hem de sonsuzluk karşısındaki konumunu idrak ettiği eşsiz bir ibadettir.

İHRAMLA SIYRILIRIZ DÜNYEVİ KİMLİĞİMİZDEN

Hac yolculuğu, daha evden çıkarken başlar. Kişi, alıştığı çevreden, konforundan ve gündelik meşguliyetlerinden ayrılır. Bu ayrılış, insanın dünyadan ayrılışını, yani ölümü hatırlatır. Yola çıkan hacı adayı, geride bıraktığı her şeyin aslında geçici olduğunu daha derinden hisseder.

Sonrasında girilen ihram ise haccın en önemli farzlarından biridir. Erkeklerin iki parça sade beyaz örtüye bürünmesi, kefeni andırır. Makamın, zenginliğin, unvanların ve sosyal farklılıkların görünmez hâle geldiği bu hâl, mahşer gününü hatırlatır. Herkes aynı kıyafetle, aynı duayla ve aynı niyetle Allah’ın huzurunda toplanır. Bu haldeyken, kendinden başlayarak kainattaki en küçük canlıya ve çevresine zarar vermeden hürmet etmekle görevlidir kişi… Bu doğrultuda psikolojik olarak ihram, kişinin dünyevî kimliklerinden sıyrılarak öz benliğiyle yüzleşmesine imkân verir.

UMUDUN VE GAYRETİN SEMBOLÜ

Kâbe’yi tavaf etmek, insanın hayat merkezini yeniden belirlemesidir. Mümin, yeryüzünün kalbi kabul edilen Beytullah’ın etrafında dönerken, kendi varoluşunun merkezine Allah’ı yerleştirdiğini sembolik olarak ilan eder. Tavafın dairesel hareketi, evrendeki düzeni hatırlatır. Atomlardan gezegenlere kadar her şey ilahî bir denge içinde dönmektedir. Hacı, bu kozmik ahenge bilinçli bir şekilde katılır.

Bir başka görev, Safa ile Merve arasında sa‘y yapmaktır. Hacer validemizin çöl ortasında su arayışını yeniden yaşamaktır. Bu ritüel, umudun ve gayretin sembolüdür. İnsan, bazen hayatında çorak dönemlerden geçebilir. Ancak samimiyetle çabaladığında ilahî yardımın zemzem gibi hiç beklenmedik yerden gelebileceğini öğrenir.

MAHŞER GÜNÜNÜN PROVASI

Arafat vakfesi, haccın kalbidir. Arafat’ta yapılan bekleyiş, mahşer gününün adeta provasıdır. Milyonlarca insanın bir arada dua etmesi, insanın Rabb’iyle baş başa kalmasını sağlar. Psikolojik açıdan bu durak, kişinin kendisiyle dürüstçe yüzleştiği, hayat muhasebesi yaptığı ve içsel bir arınma yaşadığı güçlü bir andır. Bir başka belde olan Müzdelife’de gecelemek ise sadeliği ve teslimiyeti öğretir. Açık gökyüzü altında geçirilen saatler, insanın evrendeki küçüklüğünü ve Allah’ın kudreti karşısındaki acziyetini hissettirir.

Mina’da şeytan taşlama, insanın dışarıdaki bir varlıktan çok, kendi içindeki kibir, öfke, haset ve tutkularla mücadele etmesinin sembolüdür. Atılan her taş, nefse karşı verilmiş bir kararlılığı temsil eder. Ardından kurban kesmek, Hz. İbrahim ve Hz. İsmail’in teslimiyetini hatırlatır. Bu ibadet, insanın Allah sevgisi uğruna en kıymetli gördüğü şeyleri dahi gerektiğinde feda edebilmesini simgeler.

BİR DÖNÜŞÜM YOLCULUĞU

İhramdan çıkmak için gerçekleştirilen saçların tıraş edilmesi eylemi ise eski benliğin geride bırakılıp yeni bir sayfanın açılmasını ifade eder. Hacı, sanki ruhen yeniden doğmuş gibi bir hafiflik hisseder. Görevini tamamlamanın verdiği huzur ve ilahi rahmete kavuşma ümidi ile manevi bir terapi almış gibidir.