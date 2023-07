Mutasyona uğrayan Kürt mü siyaseti mi?

Doksanlı yılların ikinci yarısından 1999’da Öcalan’ın yakalanmasına kadar olan süreçte PKK, Kürtleri kriminalize etmenin çeşitli yollarını üretti. Devletle sorunu olan Kürdün doğal taraftar olacağı tezi Öcalan’ın "her evden en az bir gerilla olmalı" talebine dayanıyordu. Terör örgütü güdümündeki siyasi partilerden, görsel-işitsel basılı medya araçlarına kadar bütün enstrümanlar kullanılarak Kürtlerin, PKK ile ilişkilendirilmesi amaçlandı. Her fikri düzeye hitap edebilen, her yaş grubuna, her cinsiyet ve dünya görüşüne göre çeşitlendirilmiş bir ağ kuruldu. Gazeteler, dergiler, televizyonlar, siyasi partiler, dernekler, fikir kulüpleri, öğrenci inisiyatif grupları, kültür merkezleri, müzik firmaları, ajanslar, sinema - tiyatro gruplarına kadar yüzlerce yapı organize edildi. Kurulan bütün yapılar sürekli ve tekrarlı bir şekilde ideolojik iğdiş merkezlerine dönüştü. Günün sonunda ise bu yapılar, dağ kadrosunu besleyen unsurlar olmanın ötesine geçemedi. Amaç ise en başından beri dağ kadrosunu aktif bir şekilde tutmak ve ihtiyaç olan insan kaynağını sürekli kılmaktı.