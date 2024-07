Sınırı muğlak bir devlet: İsrail

İsrail devleti kurulduğunda, Filistin coğrafyasında Yahudilerin sahip olduğu toprakların oranı yaklaşık yüzde 5 idi. İsrail, ilk Arap-İsrail savaşında Filistinlilere ait 675 köyü yıktı ve buraları Yahudi yerleşimine açtı. 1967’de ise işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da yoğun bir Yahudi yerleşim alanları oluşturdu. 1967-1977 yılları arasında belirtilen yerlere hızla inşaatlar yapıldı. Daha sonraki on yıllık dönemlerde aşırı sağcı Likud Partisi, Yahudi yerleşim yeri alanlarını aralıksız bir şekilde yürüterek Batı Şeria ve çevresinde 1 milyon Yahudi yerleştirmeyi amaçladı. 90’lı yıllara gelindiğinde ise İsrail, 1967 sınırlarını kabul etmediğini belirterek Batı Şeria’daki kalan yerleşim alanlarını da genişletti ve A, B ve C bölgeleri oluşturuldu. Ramallah, Nablus ve Cenin gibi büyük şehirleri kapsayan A Bölgesi, Batı Şeria’nın yüzde 17,2’sini oluşturur ve Filistin Ulusal Yönetiminin kontrolü altındadır. B Bölgesi, Batı Şeria’nın yüzde 23,8’ini kapsar ve İsrail işgalindedir, ancak belediye hizmetleri ve sivil idare Filistin Yönetimi’ne aittir. C Bölgesi ise Batı Şeria›nın yüzde 59’unu oluşturur ve tamamen İsrail’in kontrolündedir. Halihazırda Batı Şeria ve çevresinde 650 binden fazla Yahudi yerleşimci bulunmaktadır. 2000’li yıllardan sonra İsrail, uluslararası kuruluşlara ve bölge ülkelerine Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yerleşim yeri inşa edilmeyeceği taahhüdü verdiyse de sözünde durmadı. Bu yüzden uluslararası kuruluşlar ve birçok ülke tarafından İsrail’in Batı Şeria bölgesindeki yerleşimleri yasadışı yerleşimler olarak tanımlanmaktadır.