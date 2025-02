Ukrayna’ya şok terapisi

Filmi üç yıl geriye sarıp Avrupa’yı sarsan savaşın nasıl başladığını bir kez daha gözden geçirelim. Savaş başladıktan sonra ortaya çıkan ABD istihbarat raporları Moskova’nın Ukrayna’yı işgal için güçlerini 2021 sonbaharından sonra Ukrayna sınırına yığmaya ve gerekli planlamaları yapmaya başladığını ortaya konmuştu. Bilindiği üzere 2014 yılında Rusya başka bir Ukrayna toprağı olan Kırım’ı neredeyse ordusunu kullanmadan işgal etmiş ve sonrasında ilhak ilanında bulunmuştu. Her ne kadar Rusya’nın Kırım’ı ilhakı uluslararası toplum tarafından tanınmamış olsa da ABD dahil birçok Avrupa ülkesi Rusya ile ekonomik siyasi ve kültürel ilişkilerini devam ettirmekte hiçbir beis görmemişti Hatta dönemin ABD Başkanı Barack Obama ve dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel Rusya›yı Batı blokunda tutmak için hem siyasi hem de ekonomik tavizler vermeyi sürdürdü. Obama yönetimi Rusya ile ilişkilerin yeniden ele alınmasını öngören reset politikasını sürdürmek isterken Angela Merkel ise Berlin’in ucuz enerji ihtiyacını gidermek için Moskova ile Kuzey Akım 2 anlaşmasını imzalamaktan geri durmadı.

Yine Washington yönetimi hem Obama hem de Trump’ın ilk başkanlık döneminde Rusya ile ilişkileri bir biçimde sürdürürken Moskova’ya verdikleri işaretle aslında Ukrayna’ya yönelik taleplerini dizginleyen hiçbir somut adım atmadı. Bilakis Ocak 2022’de Rusya’nın Ukrayna üzerindeki tehditleri her geçen gün artarken ve bunlar Washington tarafından biliniyorken Biden yönetimi Kiev’deki ve diğer bölgelerdeki ABD diplomatik temsilciliklerinin boşaltılması kararını veren ilk batılı oldu. Elbette bu talimat, Moskova tarafından, Kiev’in arkasındaki siyasi ve askeri desteğin çekilmesi ve bir anlamda Ukrayna’nın Rusya’nın önüne atılması olarak yorumlandı. Halbuki Biden yönetimi hem Ukrayna içerisindeki mevcut diplomatik varlığını güçlü tutarak hem de Moskova’ya olası bir Ukrayna işgalinin Rusya için çok büyük siyasi askeri ve ekonomik maliyeti olacağını somut bir şekilde bildirseydi belki de bu savaş daha başlamadan çözüm yoluna girebilecekti. Ancak ABD’de Biden yönetimi Rusya’yı Ukrayna üzerine çekerek bir anlamda yeni hegemonya mücadelesinde oluşabilecek bir Moskova-Pekin hattının bir kanadını zayıf düşürmek ve Moskova’yı Ukrayna üzerinde gerçekleşecek bir savaş ile oyalamayı planlıyordu. Geçen üç yıldaki gelişmeler bu planın mevcudiyetini her biçimde doğrulamış oldu. Washington birkaç yüz milyar dolarlık askeri yardımla Rusya›nın hem dünyadan yalıtılmasını hem askeri olarak güçten düşmesini hem de Çin'le olan ittifakını zayıflatmayı, diğer yandan da Avrupa'nın ABD ile ilişkilerini Soğuk Savaş dönemine benzer bir bağımlılık ilişkisine dönüştürmeyi tercih etti. Burada da kurdun önüne sürülen kurban Ukrayna’dan başkası olmadı.

Avrupa Birliği’nin kendi içerisinde dahi Ukrayna Savaşı’na ilişkin ortak bir strateji ve söylem geliştirememesi bazı üye ülkelerin oluşturduğu ekonomik maliyeti yüklenmekten kaçınması ve Rusya’ya verilecek siyasi ve askeri cevaba ilişkin ortak bir tutum sergilenememesi, Ukrayna’nın Washington’a bağımlılığını daha da artırdı. Her ne kadar batılı ülkeler Rusya’ya yönelik birçok ekonomik yaptırımı uygulasa da yine aynı ülkeler bu yaptırımların dolaylı yollarla yine kendi üye ülkeleri tarafından ihlal edilmesine göz yummaya devam ettiler. Rusya’nın, başta bazı AB üyesi ülkeler olmak üzere, Hindistan üzerinden yaptırımları ihlal etmesine seyirci kalan AB ve ABD, diğer yandan Ukrayna’ya sağladıkları sınırlı yardımla Kiev’in 2024 yılında doğudaki topraklarının önemli bir kısmını kaybetmesini ve Rusya’nın Çin’le ilişkilerini daha da derinleştirmesini izlemek mecburiyetinde kaldı.

20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla ABD’de ikinci Trump döneminin başlaması aslında Ukrayna için masadan başka çözümün kalmadığını da gösterdi. Çünkü Trump seçim vaatleri arasında Ukrayna'daki savaşı bitirme ve buraya harcanan milyar dolarların Amerikan halkının kesesine girmesi vaadinde bulunmuştu. Trump’ın son bir aydaki icraatlarına bakıldığında seçim öncesi verdiği vaatleri hızla yerine getirmek istediği görülüyor. Bunlardan biri de Ukrayna. “Önce Amerika” ve “Güç yoluyla barış” politikası gereği ABD Başkanı Trump, Ukrayna’nın bir an önce Rusya ile masaya oturması için zorlayıcı diplomasiye alan açtı. Trump, Ukrayna’ya adeta bir şok terapisi uygulayarak, 12 Şubat günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir buçuk saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ukrayna ve Avrupalı ülkelerden habersiz gerçekleştirilen bu görüşme üç yıllık savaşta önemli bir kırılma anını oluşturdu.

ABD başkanı, barış masasının bir an önce kurularak nisan ayının sonuna kadar Ukrayna’daki savaşın sona ermesini hedefliyor. Bu aslında Moskova’nın beklediği hamleyi de içeriyor. Çin’den aldığı destekle ve zengin yeraltı kaynaklarının verdiği güçle zamana oynayan Putin yönetimi savaşın daha fazla uzamasının kendisini de yıpratacağının farkında. Bu anlamda bir an önce masaya oturarak kendi belirlediği şartlarla hem Ukrayna’da işgal ettiği toprakları korumak hem de kendisine uygulanan ambargoların hiç olmazsa bir kısmını kaldırtarak yeniden küresel ekonomiye güçlü bir aktör olarak dönmek istiyor. Çünkü Putin, savaşın uzaması halinde hem Çin’e bağımlılığının artacağını hem de küresel güç mücadelesinde masa dışında kalma olasılığının güçleneceğinin farkında. Moskova yönetimi bunun etkilerini halihazırda Afrika ve Orta Doğu’da hissediyor. Ne var ki Ukrayna’nın elinin 2024 yılı sonu itibarıyla güçsüzleşmesi Rusya'ya beklenmedik de bir avantaj sağlamış durumda. ABD’nin bu konudaki isteksizliği ve Avrupa Birliği’nin yetersizliği karşısında Putin masada kendini daha güçlü hissediyor. ABD yönetimi ise Ukrayna’nın kaybettiği toprakları geri almasının mevcut durumda mümkün olmadığını kabullenmiş durumda. Öte yandan Çin ile gireceği hegemonya mücadelesinde artık Avrupa'nın ve Orta Doğu’nun yükünü taşımak istemeyen Trump bir an önce bu bölgelerde kendini sıkıntıya sokmayacak bir düzeni kurmayı hedefliyor.