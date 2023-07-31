AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre Düzce'nin Gölyaka ilçesi merkezli 3.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrasında detayları merak edenler son dakika Düzce'de deprem mi oldu? şeklindeki soru üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Son dakika Düzce deprem verileri ve tüm detaylar.
DÜZCE'DE DEPREM Mİ OLDU?
Düzce’de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 23.19’da yerin 7.28 kilometre derinliğinde merkez üssü Düzce olan 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ PAYLAŞTI
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, deprem, yerin 5.3 kilometre altında gerçekleşti.
Öte yandan AFAD ise depremin büyüklüğünü 2,9 olarak rapor etti.