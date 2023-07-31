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Düzce’de deprem meydana geldi! 30 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, depremin, yerin 5.3 kilometre altında meydana geldiği bildirildi. Öte yandan AFAD ise depremin büyüklüğünü 2,9 olarak kayıtlara geçti. İşte son dakika deprem haberinin detayları...

08:51 . 31/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre Düzce'nin Gölyaka ilçesi merkezli 3.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrasında detayları merak edenler son dakika Düzce'de deprem mi oldu? şeklindeki soru üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Son dakika Düzce deprem verileri ve tüm detaylar.

DÜZCE'DE DEPREM Mİ OLDU?

Düzce’de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 23.19’da yerin 7.28 kilometre derinliğinde merkez üssü Düzce olan 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ PAYLAŞTI

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, deprem, yerin 5.3 kilometre altında gerçekleşti.

Öte yandan AFAD ise depremin büyüklüğünü 2,9 olarak rapor etti.



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