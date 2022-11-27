Özgün Düzcede okullar ne zamana kadar tatil? Bakan Mahmut Özeden açıklama geldi
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Düzce'de okullar ne zamana kadar tatil? Bakan Mahmut Öze’den açıklama geldi!

Düzce Gölyaka’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından il genelinde okullar iki tatil edilmişti. İlde yeni depremin yanında artçı depremlerde devam ederken, okullarından uzak kalan binlerce öğrenci ise 'Bugün Düzce'de okul yok mu, okullar tatil mi?' sorularını yöneltiyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Önümüzdeki hafta Düzce'de tüm okullarımızı bir hafta tatil ediyoruz.” dedi. Peki Düzce’de okullar ne zaman başlayacak? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Düzcede okullar kaç gün tatil? Son dakika: Düzce’de okullar ne zaman başlayacak? Yarın okul var mı?
Düzce'de okullar tatil mi, ne zamana kadar?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce'de 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bugün de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, çevre illerden de hissedildi. Merkez üssü Gölyaka olan deprem sonrası okullar tatil edilmişti. Gelen son dakika haberine göre, Düzce’de okulların açılış tarihi uzatıldı. Peki Düzce’de 28 Kasım Pazartesi okullar tatil mi? Düzce'de okullar ne zamana kadar tatil? Pazartesi okul var mı?

Düzce’de okullar ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Düzce'de açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde depremin ardından en sevindirici olayın Düzce, Bolu ve Sakarya'da hiçbir okulun yıkılmadığı olduğunu vurguladı.

Özer konuşmasına şöyle devam etti: "Bizim için en sevindirici olan şey deprem sonrası Düzce, Bolu ve Sakarya'da hiçbir okulumuzun yıkılmamış olmasıdır. Düzce 1999 depreminden sonra Milli Eğitim Bakanlığımızın sürekli gündeminde olan mevcut okulların güçlendirilmesi, yıkım gereken okulların yıkılıp yeniden yapılması ile ilgili Bakanlığımızın her türlü desteği verdiği illerin başında geliyor.Bugünkü sunumda da gördüğümüz gibi Düzce'deki eğitim sistemindeki okulların yüzde 63'ü 1999 sonrası olan okullarımız, dolayısıyla sağlam okullarımız. Diğer okullarımızla ilgili de güçlendirme çalışmalarına bakanlık olarak biz özellikle son 2 yılda çok büyük bir destekle yürütüyoruz."

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