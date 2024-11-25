e-devlet girişi

e-Devlet uygulamasına birçok ek özellik getirildi. Yeni eklenen özellikler arasında Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) yer almakta. HGS'nin kurulu olduğu, Tarım ve Orman Bakanlığı/Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne bağlı milli parklara yapılan ziyaretler sonucunda yasal süresinde olup henüz tahsil edilmemiş geçişler ile ihlalli geçiş bilgilerinin sorgulanmasıdır.
Bu hizmeti kullanarak; sahibi / hissedarı olduğunuz taşınmazlar için kira sözleşmesi oluşturabilir, kiracı veya kefil olarak hazırlanan kira sözleşmelerine onay verebilirsiniz. Bu hizmet gerçek kişiler arasında düzenlenecek kira sözleşmeleri için hazırlanmıştır. İşlem tarafları arasında tüzel kişi bulunması halinde bu hizmet sunulamayacaktır.
Bu hizmeti kullanarak, 18 yaşından küçük çocuğunuz adına tescilli araç plakasına son bir yıl içerisinde yazılan trafik cezalarını sorgulayabilirsiniz.
e Devlet sistemine yeni eklenen bu hizmeti kullanarak, yarım çalışma ödeneği başvurusunda bulunabilir, başvuru durumunuzu takip edebilir ve ödeme planınızı görüntüleyebilirsiniz.
e-Devlet giriş yaparak, vergi borcu sorgulama, pasaport yenileme, ehliyet işlemleri gibi birçok işlemi online olarak gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, e-Devlet'e yeni eklenen hizmetler arasında sağlık hizmetlerine erişim, sosyal güvenlik işlemleri ve eğitimle ilgili başvurular da bulunmaktadır. Bu sayede, vatandaşların devlet kurumlarıyla olan işlemleri daha pratik hale gelmiştir.
Vatandaşların sosyal yardım başvuru sonuçları buradan görüntülenir. Sosyal yardım bilgileri bu ekranda yer almaktadır.
Vatandaşların sosyal yardım başvuru sonuçları buradan görüntülenir. Sosyal yardım bilgileri bu ekranda yer almaktadır.
Vadesi geçmiş, tahakkuk ettiği halde vadesi gelmemiş sürekli ve süreksiz yükümlülüklerden kaynaklanan vergi borçlarını sorgulayabilirsiniz.
Hacca gidecek adaylar, Diyanet hac kura çekiliş sonuçları bilgilerini buradan öğrenebilirler.
SGK Tescil ve Hizmet Dökümü: 4a, 4b, 4c gibi uzun vadeli sigorta kollarına ait hizmet dökümlerine buradan ulaşabilirsiniz.
Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama: Son bir yıl içerisinde adınıza kayıtlı araç plakasına gelen trafik cezalarını öğrenebilirsiniz.
MGM tarafından yayınlanan il ve ilçenizdeki 5 günlük hava durumu tahminlerine bakabilirsiniz.
İcra Dosyası Sorgulama: Adınıza açılmış yurt içi mahkemelerde veya taraf olduğunuz icra dosyalarını görüntüleyebilirsiniz.
Tapu Bilgileri Sorgulama: TC. Kimlik Numaranız ile kayıt altına alınmış taşınmazlarınızın detaylı bilgilerine bakabilirsiniz.
Konut / İş Yeri Başvurusu: TOKİ’nin yayınladığı ilanlara kendi adınıza konut veya iş yeri başvurusunda bulunabilir ve başvurularınızı takip edebilirsiniz.
MEB e Devlet işlemleri: Öğrencinizin velisi olduğunuz e-okul sistemi üzerinde kayıtlı ise öğrenciye ait nakil işlemlerini buradan yapabilirsiniz.
Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) randevu ala: Kamu hastanelerinden randevu alabilir ya da randevu görüntüleme ve iptal ettirme işlemleri yapabilirsiniz.
İkametgah Belgesi Sorgulama: NVİ merkez veri tabanına kayıtlı yerleşim yeri adres bilgilerinize ve diğer adreslerinize ulaşabilirsiniz.