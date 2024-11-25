e-devlet girişi

e-Devlet Kapısı, vatandaşların kamu hizmetlerine kolayca erişmesini sağlayan, online bir platformdur. " e-Devlet giriş " yaparak yüzlerce farklı kurumun sunduğu hizmetlere tek bir noktadan ulaşabilirsiniz. e-Devlet'e yeni eklenen hizmetler sayesinde, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak yeni uygulamalar sürekli olarak sisteme entegre edilmektedir. Bu sayede, vatandaşlar evlerinden veya iş yerlerinden çıkmadan birçok işlemlerini hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmektedir. Peki e devlet ile hangi işlemleri yapabiliriz?

HIZLI GEÇİŞ SİSTEMİ (HGS) SORGULAMA

e-Devlet uygulamasına birçok ek özellik getirildi. Yeni eklenen özellikler arasında Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) yer almakta. HGS'nin kurulu olduğu, Tarım ve Orman Bakanlığı/Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne bağlı milli parklara yapılan ziyaretler sonucunda yasal süresinde olup henüz tahsil edilmemiş geçişler ile ihlalli geçiş bilgilerinin sorgulanmasıdır.

E DEVLET KİRA SÖZLEŞMESİ İŞLEMLERİ

Bu hizmeti kullanarak; sahibi / hissedarı olduğunuz taşınmazlar için kira sözleşmesi oluşturabilir, kiracı veya kefil olarak hazırlanan kira sözleşmelerine onay verebilirsiniz. Bu hizmet gerçek kişiler arasında düzenlenecek kira sözleşmeleri için hazırlanmıştır. İşlem tarafları arasında tüzel kişi bulunması halinde bu hizmet sunulamayacaktır.

ARAÇ PLAKASINA YAZILAN CEZA SORGULAMA (ÇOCUĞUNUZ ADINA)

Bu hizmeti kullanarak, 18 yaşından küçük çocuğunuz adına tescilli araç plakasına son bir yıl içerisinde yazılan trafik cezalarını sorgulayabilirsiniz.

YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU VE BAŞVURU SORGULAMA

e Devlet sistemine yeni eklenen bu hizmeti kullanarak, yarım çalışma ödeneği başvurusunda bulunabilir, başvuru durumunuzu takip edebilir ve ödeme planınızı görüntüleyebilirsiniz.

E DEVLET GİRİŞİ İLE NELER YAPILABİLİR?

e-Devlet giriş yaparak, vergi borcu sorgulama, pasaport yenileme, ehliyet işlemleri gibi birçok işlemi online olarak gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, e-Devlet'e yeni eklenen hizmetler arasında sağlık hizmetlerine erişim, sosyal güvenlik işlemleri ve eğitimle ilgili başvurular da bulunmaktadır. Bu sayede, vatandaşların devlet kurumlarıyla olan işlemleri daha pratik hale gelmiştir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı e Devlet işlemleri

Vatandaşların sosyal yardım başvuru sonuçları buradan görüntülenir. Sosyal yardım bilgileri bu ekranda yer almaktadır.

Adalet Bakanlığı e Devlet işlemleri

Vatandaşların sosyal yardım başvuru sonuçları buradan görüntülenir. Sosyal yardım bilgileri bu ekranda yer almaktadır.

Vergi Borcu Sorgulama e Devlet işlemleri

Vadesi geçmiş, tahakkuk ettiği halde vadesi gelmemiş sürekli ve süreksiz yükümlülüklerden kaynaklanan vergi borçlarını sorgulayabilirsiniz.

Diyanet İşleri Başkanlığı e Devlet işlemleri

Hacca gidecek adaylar, Diyanet hac kura çekiliş sonuçları bilgilerini buradan öğrenebilirler.

Sosyal Güvenlik Kurumu e Devlet işlemleri

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü: 4a, 4b, 4c gibi uzun vadeli sigorta kollarına ait hizmet dökümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Emniyet Genel Müdürlüğü e Devlet işlemleri

Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama: Son bir yıl içerisinde adınıza kayıtlı araç plakasına gelen trafik cezalarını öğrenebilirsiniz.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü e Devlet işlemleri

MGM tarafından yayınlanan il ve ilçenizdeki 5 günlük hava durumu tahminlerine bakabilirsiniz.

Adalet Bakanlığı e Devlet işlemleri

İcra Dosyası Sorgulama: Adınıza açılmış yurt içi mahkemelerde veya taraf olduğunuz icra dosyalarını görüntüleyebilirsiniz.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü e Devlet işlemleri

Tapu Bilgileri Sorgulama: TC. Kimlik Numaranız ile kayıt altına alınmış taşınmazlarınızın detaylı bilgilerine bakabilirsiniz.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) e Devlet işlemleri

Konut / İş Yeri Başvurusu: TOKİ’nin yayınladığı ilanlara kendi adınıza konut veya iş yeri başvurusunda bulunabilir ve başvurularınızı takip edebilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı e Devlet işlemleri

MEB e Devlet işlemleri: Öğrencinizin velisi olduğunuz e-okul sistemi üzerinde kayıtlı ise öğrenciye ait nakil işlemlerini buradan yapabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı e Devlet işlemleri

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) randevu ala: Kamu hastanelerinden randevu alabilir ya da randevu görüntüleme ve iptal ettirme işlemleri yapabilirsiniz.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü e Devlet işlemleri