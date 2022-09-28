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65 yaş üstü vatandaşlar dikkat! e-Nabız üzerinden randevu sistemi açıldı: Grip aşısı kimlere yapılacak?

65 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunan vatandaşlar sonbaharla birlikte grip aşılarının ne zaman uygulanacağını araştırmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü ve yüksek riskli kronik hastalığı olan vatandaşların grip aşılarının e-Nabız'a tanımlandığını duyurdu. Peki, grip aşısı için nereden randevu alınır? Grip aşısı ücretli mi, ücretsiz mi? e-Nabız grip aşısı randevusu sorgulama ekranı açıldı mı? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
e-Nabız grip aşısı randevusu sorgulama ekranı: 65 yaş üstüne grip aşısı ücretsiz mi? Ücretsiz grip aşısı randevusu nasıl alınır?
e nabız GRİP AŞISI SORGULAMA

Kronik hastalıkları bulunanlar ile 65 yaş üstü vatandaşlar ücretsiz olarak grip aşısı olabiliyor. Merakla beklenen girip aşılarının ülkemize ulaştığı açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koca, "Mevsimsel grip sebebiyle yapılacak olan grip aşıları ülkemize ulaştı ve aşı dağıtımına başlandı. Bu konuda da hazırlığımız tam. Yeterli miktarda grip aşımız mevcut" dedi.

Kronik hastalar ve 65 yaş üstü için grip aşıları e-Nabız sistemine tanımlandı. Vatandaşlar hastaneye ya da aile hekimlerine giderek aşı olmak istediklerini belirtebilir ve aşıyı reçete ettirebilir. Vatandaşlar eczanelerden grip aşılarını temin ettikten sonra aile hekimlerine uygulatabilirler.

65 yaş üstüne grip aşısı ücretsiz mi?

Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği riskli gruplar için artık ücretsiz olarak erişilebilir. Aşının uygulanabilmesi için geçen yıl olduğu gibi reçete gerekecek.

Grip aşısı nereden nasıl alınır?

Doktorlar, aşı tanımlanan kişilere reçete yazacak, hastalar bu reçeteyle aşıyı eczanelerden temin edebilecek. Grip aşıları henüz eczanelerde yok.

  • E nabız grip aşısı sorgulama ekranı için tıklayın

Hastalığı bulunmayan ve 65 yaş altındakilere grip aşısı ücretli mi?

Riskli grupta bulunmayan ancak grip aşısı olmak isteyenler ise eczanelerden ücretli bir şekilde aşılarını temin edebilir. Ancak ücretli satılan iğnelerin eczanelere ulaşıp ulaşmadığını öncelikli olarak öğrenmeniz gerekiyor. Türkiye bu yıl 4 milyona yakın aşı anlaşması yaptı. 700 bin doz aşının depolarda hazır olduğu biliniyor.

E NABIZ girişi nasıl yapılır?

  • İlk kez e-Nabız kullanıcısı olacak kişiler e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden e-Nabız’a giriş yaparak profil ayarları üzerinden e-Nabız şifresi oluşturmalı ya da kendi Aile Hekimine başvurarak e-Nabız için geçici şifre edinmelidir. Vatandaşlar e Nabız sistemi üzerinden grip aşısı olup olamayacaklarını öğrenebiliyor. Sorgulamada grip aşısında öncelikli olmayan kişiler e Nabız'da yer alıyor.


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