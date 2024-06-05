"E-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? Not girişi, devamsızlık işlemesi bitti mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. e-Okul son not girme günü ne zaman? sorusu da bu sebeple araştırılıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılına veda etmeye hazırlanan öğrenciler, karne heyecanı ile birlikte e-Okul üzerinden notlarını takip etmeye devam ediyor. MEB takvimine göre okullar 14 Haziran'da kapanacak. Peki E-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? Not girişi, devamsızlık işlemesi bitti mi? E-Okul VBS kapanış tarihi 2024 bilgisi!

E-OKUL 2024 NE ZAMAN KAPANACAK?

E-Okul öğretmenlerin not ve devamsızlık girişlerine kapatma tarihleri, karne gününden birkaç gün önce tamamlanacaktır. Bu yıl karne günü 14 Haziran 2024 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, öğretmenlerin not girişleri ve devamsızlık kayıtlarının 12 Haziran 2024 tarihinde sona ermesi bekleniyor.

Öğretmenler, dönem sonu yoğunluğu ve karne basım süreçleri nedeniyle not girişlerini bu tarihe kadar tamamlamak zorundadır. Bu nedenle öğrencilerin ve velilerin notlarını ve devamsızlık bilgilerini karne gününe kadar e-Okul üzerinden kontrol etmeleri mümkündür.

E-OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?