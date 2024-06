"E-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? Not girişi, devamsızlık işlemesi bitti mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. e-Okul son not girme günü ne zaman? sorusu da bu sebeple araştırılıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılına veda etmeye hazırlanan öğrenciler, karne heyecanı ile birlikte e-Okul üzerinden notlarını takip etmeye devam ediyor. MEB takvimine göre okullar 14 Haziran'da kapanacak. Peki E-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? Not girişi, devamsızlık işlemesi bitti mi? E-Okul VBS kapanış tarihi 2024 bilgisi!