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E-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? Not girişi, devamsızlık işlemesi bitti mi? E-Okul VBS kapanış tarihi 2024 bilgisi!

"E-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’nin ne zaman kapatılacağı merak ediliyor. 2024 yılında e-Okul sistemi, eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle birlikte belirli tarihlerde kapanacak. Öğretmenler, dönem sonu yoğunluğu ve karne basım süreçleri nedeniyle not girişlerini belirli sürelere kadar tamamlamak zorunda. Peki, E-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? Not girişi, devamsızlık işlemesi bitti mi? E-Okul VBS kapanış tarihi 2024 bilgisi!

15:25 - 5/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
e-Okul kapandı mı?
e-Okul kapandı mı?

"E-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? Not girişi, devamsızlık işlemesi bitti mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. e-Okul son not girme günü ne zaman? sorusu da bu sebeple araştırılıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılına veda etmeye hazırlanan öğrenciler, karne heyecanı ile birlikte e-Okul üzerinden notlarını takip etmeye devam ediyor. MEB takvimine göre okullar 14 Haziran'da kapanacak. Peki E-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? Not girişi, devamsızlık işlemesi bitti mi? E-Okul VBS kapanış tarihi 2024 bilgisi!

E-OKUL 2024 NE ZAMAN KAPANACAK?

E-Okul öğretmenlerin not ve devamsızlık girişlerine kapatma tarihleri, karne gününden birkaç gün önce tamamlanacaktır. Bu yıl karne günü 14 Haziran 2024 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, öğretmenlerin not girişleri ve devamsızlık kayıtlarının 12 Haziran 2024 tarihinde sona ermesi bekleniyor.

Öğretmenler, dönem sonu yoğunluğu ve karne basım süreçleri nedeniyle not girişlerini bu tarihe kadar tamamlamak zorundadır. Bu nedenle öğrencilerin ve velilerin notlarını ve devamsızlık bilgilerini karne gününe kadar e-Okul üzerinden kontrol etmeleri mümkündür.

E-OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS sistemine "eokul.meb.gov.tr" adresinden giriş yapılıyor. Açılan ekranda "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'e giriş yapılmalı. T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile e-Okul sistemine giriş yapılıyor.

#e okul
#karne not girişi
#devamsızlık
#MEB
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