LGS sınav sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'nın Veli Bilgilendirme Sistemi kontrol ediliyor. Milyonlarca öğrenci tercih işlemleri öncesinde lise sınav sonucu için sisteme giriş yapıyor. MEB e-Okul girişi nasıl yapılır, sınav sonuçları nereden öğrenilir sorgulanıyor. İşte e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı...

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan sınav takvimine göre 2 Haziran Pazar Günü yapılan 2024 LGS sonuçları 28 Haziran Cuma yani bugün açıklanıyor. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı MEB sonuç sorgulama ekranı "sonuc.meb.gov.tr" üzerinden öğrenilebiliyor.

E-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI İLE LGS SONUÇLARI ÖĞRENME

E Okul veli bilgilendirme sistemi ile öğrenciler ve veliler ders ve okul içerisindeki kazanımlarını 1. sınıftan lise son sınıfa kadar kontrol edebiliyor.

Öğrenciler hakkında bilgilerin var olduğu bu sistem, gelişimin takip edilmesi açısından oldukça önemli. Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine gidin.

Ardından karşınıza çıkan ekranda sizden öğrenci TC numarası ve okul numarası girmeniz istenecektir.

İstenen bilgileri doğru ve eksiksiz girdiğiniz takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz.

Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

E OKULDA NELER VAR?

Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS sonuçlarının açıklanacağı 28 Haziran'da Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla liselere yerleştirme süreci başlatılacak.







