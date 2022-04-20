​E- Okul VBS öğrenci giriş sistemi: E-Okul sınav tarihi, devamsızlık öğrenme ve not bilgisi

E-Okul öğrenci giriş sistemi öğrencilerin ve adayların dönem dönem en çok kullandığı ve bütün okul bilgilerine ulaşabildikleri bir sistem. Öğrenci TC kimlik numarası ve okul numarasıyla E-Okul sistemine rahatlıkla erişim sağlanabiliyor. Öğrenci TC Kimlik numarası ve okul numarası bilgilerinin yeterli olduğu E-Okul meb.gov.tr girişi ile yazılı sınav sonuçları ve devamsızlık gibi pek çok bilgi görüntülenebiliyor. Peki, E-Okul Meb.gov.tr üzerinden giriş işlemi nasıl yapılır, sınav notlarına ve devamsızlık bilgilerine nasıl ulaşılır? İşte, Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) girişi hakkında büyün detaylar...

E-Okul veli bilgilendirme giriş ekranı

E-Okul girişi ile not bilgilerinizi menüdeki "Not Bilgisi" bölümüne tıklayarak öğrenebilirsiniz.

E Okul üzerinden sınav tarihler, haftalık ders programı, devamsızlık bilgisi görüntüleme de mümkün oluyor.

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

E-Okul sistemine veliler ve öğrenciler nasıl girebilir?

E Okul veli bilgilendirme sistemi, yazılı ve sözlü notları gibi pek çok konuda önem arz etmeye devam ediyor.

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Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uğrak noktası olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dönemin başlamasıyla birlikte eğitim dünyasının yeniden gündemindeki konu oldu.

Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi.

Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.

Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

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E-Okul öğretmen girişi

E-Okul öğretmen girişi ekranı ile not girişi, devamsızlık eklemeleri, öğrenci performansları gibi pek çok veri eklenebiliyor. E-Oku öğretmen girişi de aynı ekran üzerinden gerçekleştiriliyor.

E-OKUL ÖĞRETMEN GİRİŞ LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ