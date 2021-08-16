Özgün EGM 10 bin bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak?
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EGM 10 bin bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak?

2021 yılı içerisinde 10 bin bekçi alımı yapılacağının belirtilmesinin ardından konuya yönelik detaylar merak ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak bekçi alımlarına ilişkin son duyurular takip ediliyor. Bekçi alımı başvuru şartları, yaş sınırı ve hangi illerde alım yapılacağı gibi bilgiler merak konusu oldu. Peki, 2021 bekçi alımı ne zaman olacak, başvuru tarihleri belli oldu mu?

Haber Merkezi Yeni Şafak
EGM 10 bin bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak?
bekçi

Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 yılında yapılacak bekçi alımına ilişkin detaylar merakla bekleniyor. işte bekçilik şartları ve bekçi maaşı ile ilgili detaylar. Bekçilik başvurusu nasıl yapılır, kimler bekçi olabilir? 2021 bekçi maaşları ne kadar?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

2021 Bekçi alımı için bekleyiş sürüyor. 2021 yılına ilişkin 10 bin bekçi alımı yapılacağının duyurulması ile birlikte tarihler araştırılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) duyurusuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak. Başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bekçilik ilanlarına başvuru yapmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bir takım hususlar var. Genel bekçi alım şartları;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

En az İlkokul mezunu olmak. (Bekçi alımı yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),

Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak.

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranıyor. İlanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır.

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.

Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak.

Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak.

Memuriyete engel bir hali bulunmamak.

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak.

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Resmi bir açıklama olmayıp ilanların ve ihtiyaçlar dahilinde ilana çıkacağı bekleniyor.

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