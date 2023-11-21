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Emniyet Genel Müdürlüğüne 10 bin 102 polis alınacak! Başvuru şartları ve tarihleri belli oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 10 bin 102 personel alımı gerçekleştirilecek. Emniyet Genel Müdürlüğüne Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, EGM polis alımı kadro dağılımı nasıl? Polis alımı başvuru şartları ve başvuru tarihleri nedir? İşte Emniyet Genel Müdürlüğüne 10 bin 102 kadro tahdisine ilişkin ayrıntılı bilgiler...

09:36 - 21/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Polis alımı

Polis alımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 21 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) 10 bin 102 personel için kadro ihdas edildi. Akabinde ise EGM polis alımı başvuru süreci ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Polis alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları nelerdir?

EGM 10 BİN 102 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 10 bin 102 kadro ihdas edildi. Emniyet Genel Müdürlüğüne Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

EGM POLİS VE MEMUR ALIMI KADRO DAĞILIMI

EGM'ye, merkez teşkilatı için 500 polis memuru, 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü, taşra teşkilatı için de 9 bin 500 polis memuru ile moral eğitim merkezi müdürü ve moral eğitim merkezi müdür yardımcısı olmak üzere 10 bin 102 kadro ihdas edildi.

EGM PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlan EGM polis ve memur alımı başvuru tarihleri ve şartları araştırılmaya başlandı. Fakat henüz EGM personel alımı başvuru şartları ve başvuru tarihlerine ilişkin bir açıklama bulunmuyor.

POMEM BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) 10 bin 102 personel için kadro ihdas edildi.

POMEM polis alımı başvuruları http://www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştiriliyor.

Ancak henüz POMEM başvuru kılavuzu yayımlanmadı. Konu ile ilgili yeni bir gelişme olduğunda haberimizde yer verilecektir.



#Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
#Emniyet Genel Müdürlüğü
#Kadro
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