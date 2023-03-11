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2023 Ehliyet affı ne zaman yürürlüğe girecek?

Ehliyet affı kapsamında 10 bin sürücünün ehliyeti iade edilecek. 2.5 milyona yakın sürücünün trafik ceza puanları silinecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda vergi affıyla birlikte ehliyet affını da içeren düzenleme kabul edildi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ehliyet affıyla ilgili sevindiren haberi verdi. Trafik ceza puanını doldurdukları için ehliyetlerine el konulan sürücülerin ehliyetleri iade edilecek

09:18 . 11/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ehliyet affı

Ehliyet affı

Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ehliyet affıyla ilgili detayları açıkladı. Peki Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte, detaylar…

EHLİYET AFFI ÇIKTI MI?

Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2 bin TL altındaki vergi borçlarının silinmesi, KYK borçlarının yapılandırılması, ehliyet affı ile sürücü ceza puanlarının silinmesi gibi milyonlarca vatandaşı ilgilendiren teklifin yasalaştığını açıkladı.

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen çalışma Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yasalaşacak ve yürürlüğe girecek.

EHLİYET AFFI KAPSAMINDA NELER VAR?

Alkol, uyuşturuc, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışında kaynaklanan ceza puanları, yeni yasayla birlikte silinecek. Bu kapsamların dışında kalan ve ehliyet ceza puanları dolduğu için ehliyetine el konulan 10 bin sürücünün ehliyeti geri iade edilecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, daha önce yaptığı açıklamada “ Bu çerçevede kanun kapsamında sicillerinde 5 ile 95 puan cezası olan kişilerin cezalarını sıfırlamış oluyoruz. Alkollü araç kullanmak, uyuşturucu etkisindeyken araç kullanmak, drift yapmak ve ölümlü kazaya sebebiyet verenler hariç olmak üzere tüm trafik ceza puanlarını silmiş oluyoruz" dedi.

EHLİYET İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Henüz ehliyet iadelerinin başlayacağı tarih net olarak bilinmiyor. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yasa teklifi, Resmi Gazete’da yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Normal şartlarda ehliyetlerine el konan sürücüler, sürücü belgesine el koyan trafik birimine veya en yakın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne alıkoyma süresinin bitiminde dilekçe ile başvurarak sürücü belgelerini geri alabiliyor.



#ehliyet affı
#ehliyet affı resmi gazete
#resmi gazete
1 saat önce
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2023 Ehliyet affı ne zaman yürürlüğe girecek?
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