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Ehliyet yenileme son gün ne zaman, nasıl yapılır? Yeni tip sürücü belgesi başvuru ücreti ne kadar, nereden randevu alınır?

"Ehliyet yenileme son gün ne zaman, nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2016 öncesi eski tip ehliyet kullananlar, belirtilen tarihe kadar sürücü belgelerini yeniletmek durumunda. Eski ehliyeti değiştirme işlemleri 31 Aralık 2022 tarihine kadar tamamlanacaktı ancak alınan karar bu süre uzatılmıştı. Eski tip sürücü belgesini yenileme için randevular randevu.nvi.gov.tr üzerinden veya nüfus müdürlüğü destek hattı üzerinden alınabiliyor. Peki ehliyet yenileme son gün ne zaman, nasıl yapılır? Yeni tip sürücü belgesi başvuru ücreti ne kadar, nereden randevu alınır?

15:00 - 18/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Ehliyet yenileme son tarih ne zaman?
Ehliyet yenileme son tarih ne zaman?

"Ehliyet yenileme son gün ne zaman, nasıl yapılır? Yeni tip sürücü belgesi başvuru ücreti ne kadar, nereden randevu alınır?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Eski ehliyet değiştirme ne zamana kadar yapılacak? sorusunun yanıtı için araştırmalar hız kazandı. Sürücü belgesi yenileme işlemleri normal şartlarda 2022 yılında tamamlanacaktı. Peki ehliyet yenileme son gün ne zaman, nasıl yapılır? Yeni tip sürücü belgesi başvuru ücreti ne kadar, nereden randevu alınır?

EHLİYET YENİLEME VE DEĞİŞTİRME SON TARİH NE ZAMAN?

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren geçici 10'uncu maddesi uyarınca sürücü belgelerini değiştirme işlemlerinin 5 yıl içerisinde tamamlanması gerekiyordu.

Ancak bu süre İçişleri Bakanlığınca 31 Aralık 2022'den itibaren 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ 2024 NE KADAR?

Eski tip ehliyetini yenisi ile değiştirme işlemi için​​​​​​ 15 TL, yeni tip (2016 sonrası) sürücü belgesini yenileyenler ise değerli kağıt bedeli için 990 TL ve vakıf hizmet bedeli olarak da 230 TL ödemesi gerekiyor.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgesini ibraz etmeleri,

15 liralık başvuru ücretini ödemeleri,

Yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları,

Son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

Adres bilgileri sistemde kayıtlı olanlar, sürücü belgelerinin yurt içindeki istedikleri adrese teslim edilmesini talep edebiliyor.

SÜRÜCÜ BELGESİ RANDEVUSU VE BAŞVURULARI

Eski tip sürücü belgesini değiştirmek için randevular, randevu.nvi.gov.tr üzerinden veya Alo 199 nüfus müdürlüğü destek hattından oluşturulabiliyor.

Sürücü belgesi başvurusu ise Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine yapılıyor.

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