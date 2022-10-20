Sürücü belgesi değiştirme tarihi uzatıldı | Ehliyet yenileme son günü ne zaman?

Sürücü belgesi yenileme tarihleri ile ilgili önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Yurt genelindeki binlerce vatandaşımızı yakından ilgilendiren ve önceki aylarda noterlerin kitlenmesine neden olan söz konusu duruma ilişkin son durumu bir araya getirdik.

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ NE KADAR UZATILDI, SON GÜN NE ZAMAN?

1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin (ehliyet) değiştirilme süresi 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzaltıldı.

Genel Müdürlükten, daha önce 31 Aralık 2022 olarak belirlenen eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresine ilişkin açıklama yapıldı.

Genel Müdürlüğün yazılı açıklamasında, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren geçici 10'uncu maddesi uyarınca değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemlerinin 5 yıl içerisinde tamamlanması gerektiği ve bu sürenin İçişleri Bakanlığınca uzatılabileceği belirtildi.

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Türkiye ve dünyada 2020-2022'de salgın nedeniyle vatandaşların yeni tip sürücü belgeleri için müracaat edemedikleri ifade edilen açıklamada, nüfus müdürlüklerinde yoğunluğun azaltılması amacıyla 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresinin 31 Aralık 2022'den itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığı bilgisi verildi.

EHLİYET NASIL YENİLENİR?

Yeni tip sürücü belgesi için ALO 199, "ALO 199 Mobil Uygulama" veya "nvi.gov.tr" adresinden randevu alınabilecek. Ehliyet değişimi için nüfus müdürlüklerinden alınacak olan randevuyla beraber gerekli belgeler ile başvurular alınacak. Ehliyet değiştirme işlemleri için yetkili kurumlar nüfus müdürlükleridir. Başvuruları arzu ettiğiniz herhangi bir nüfus müdürlüğünde yapabilirsiniz. Müracaat sonrası İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce basılan sürücü belgeleri, PTT'ye teslim edilerek yurt içinde başvuruda bulunan kişilerin adreslerine ulaştırılıyor.

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Yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyenlerin, kaybedenlerin veya çaldıranların ödeyecekleri ücret: 280 + 65 TL'dir. Toplamda 345 TL'ye denk gelmektedir.

01/01/2016 tarihinden sonra yeni tip ehliyet almamış kişiler ehliyet yenileme, kayıp, zayi, çalıntı durumlarında 15 TL yenileme ücreti öderler.

Yeni tip ehliyetler 01/01/2016 tarihinden itibaren dağıtılmaya başlanmıştır. Bu tarihten sonra ehliyet alanların ehliyeti yeni tip ehliyettir. Yeni tip ehliyet alanlar daha sonra ehliyet yenileme, kayıp, zayi ve çalıntı durumlarında 345 TL Harç+Değerli Kağıt ve Vakıf Payını öderler.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ 2022 NE KADAR?

Eski tip sürücü belgesi olanlar, 31 Aralık'a kadar belgelerini yenilemeleri durumunda 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ödeyecek. 31 Aralık 2022'den sonra eski tip sürücü belgesini yenilemek için başvuranlar, 2023 yılı için belirlenen gerekli harçlar (sürücü belgesi harcı), değerli kağıt bedeli ve vakıf ücretini ödeyerek yeni tip sürücü belgesi için başvurabilecek.

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Eski tip ehliyetini yeni tip ehliyet ile değiştireceklerin ödeyecekleri ücret: 13+2 TL'dir.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ

Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı - Yeni Kimlik Kartı ya da Pasaport)

Eski sürücü belgesi

Yeni çıkarılmış Sürücü Sağlık Raporu

Değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı makbuzu (15 TL)

2 adet biyometrik fotoğraf (Son 6 aya ait)

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi (Adliyeden alınacak olup Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

Ayrıca Nüfus Müdürlüğünde verilecek parmak izi.

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