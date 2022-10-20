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Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

Eski tip sürücü belgesi taşıyanların ehliyetlerini yenilemeleri için tanınan sürenin sonuna yaklaşıldı. 31 Aralık 2022 tarihine kadar eski tip ehliyetlerini yenilemeyen vatandaşların, sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Ehliyet yenilemek isteyen vatandaşlar ehliyet yenileme ücretini merak ediyor. Ehliyet yenileme ücreti ne kadar, kaç TL? Sürücü belgesi yenleme ücreti hangi bankaya yatırılır? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ehliyet yenileme ücreti ne kadar, kaç TL 2022? Yeni ehliyet ücreti hangi bankaya yatırılır?
Ehliyet yenileme ücreti 2022

Ehliyet yenileme tarihlerine ilişkin önemli bir güncelleme yapıldı. 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin (ehliyet) değiştirilme süresi 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzaltıldı. Peki, ehliyet yenileme ücreti ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

HERHANGİ BİR ADRESE TESLİM EDİLEBİLİR

Müracaat işlemlerinin tamamlanmasının ardından Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) adresi bulunan kişilerin yurt içinde verecekleri herhangi bir adrese sürücü belgelerinin teslimatı yapılabilecek.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ 2022 NE KADAR?

Eski tip sürücü belgesi olanlar, 31 Aralık'a kadar belgelerini yenilemeleri durumunda 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ödeyecek. 31 Aralık 2022'den sonra eski tip sürücü belgesini yenilemek için başvuranlar, 2023 yılı için belirlenen gerekli harçlar (sürücü belgesi harcı), değerli kağıt bedeli ve vakıf ücretini ödeyerek yeni tip sürücü belgesi için başvurabilecek.

Eski tip ehliyetini yeni tip ehliyet ile değiştireceklerin ödeyecekleri ücret: 13+2 TL'dir.

Yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyenlerin, kaybedenlerin veya çaldıranların ödeyecekleri ücret: 280 + 65 TL'dir. Toplamda 345 TL'ye denk gelmektedir.

01/01/2016 tarihinden sonra yeni tip ehliyet almamış kişiler ehliyet yenileme, kayıp, zayi, çalıntı durumlarında 15 TL yenileme ücreti öderler.

Yeni tip ehliyetler 01/01/2016 tarihinden itibaren dağıtılmaya başlanmıştır. Bu tarihten sonra ehliyet alanların ehliyeti yeni tip ehliyettir. Yeni tip ehliyet alanlar daha sonra ehliyet yenileme, kayıp, zayi ve çalıntı durumlarında 345 TL Harç+Değerli Kağıt ve Vakıf Payını öderler.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIR?

Ehliyet Yenileme ücreti Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Trafik vakfınca protokol yapılmış ödeme yapılabilen banklara yatırılabilir. Ayrıca ehliyet yenileme ücreti internet üzerinden de yapılabilir.

Akbank

Aktif Bank

ING Bank

Şekerbank

Türkiye Vakıflar Bankası

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Albaraka Türk Katılım Bankası

T.C. Ziraat Bankası

Türk Ekonomi Bankası

Garanti Bankası

Denizbank

PTT Bank

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