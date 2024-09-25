Ehliyetini yenilemeyenler dikkat! Ceza ödemek zorunda kalabilirsiniz! Son gün açıklandı

Eski tip sürücü belgesi sahipleri için yenileme işlemleri yaklaşan son tarih ile birlikte yeniden gündemde. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2016 öncesinde düzenlenen sürücü belgelerinin yenilenmesi gerekiyor. Bu süreçte eski tip ehliyetini yenilemeyen sürücülerin belgeleri geçersiz sayılacak. Peki, ehliyet yenileme için son tarih ne zaman? Yenileme yapılmazsa ne kadar ceza uygulanacak? İşte detaylar...

EHLİYET YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

Sürücü belgelerinin yenilenmesi için başvuru tarihi sona eriyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğunu bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğu, bu tarihten sonra eski sürücü belgelerinin geçersiz olacağı ve değiştirilmesinin normal harç tarifesi üzerinden yapılacağı belirtildi.

Tüm nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek sürücü belgesi başvurusu için sağlık raporu, bir adet biyometrik fotoğraf ve 15 lira yenileme ücreti istendiği ifade edildi.

EHLİYET YENİLEMEME PARA CEZASI NE KADAR?

Belirtilen tarihe kadar ehliyetini yenilmeyip trafik uygulamasında eski tip ehliyeti olduğu belirlenen sürücülerin sınıfına uygun olmayan ehliyet kullanmaktan ceza alacağı ifade ediliyor.

Mevcut durumda bu ceza 4 bin 64 TL olurken 2024 yılında bu tutarın 12 bin TL civarında olması bekleniyor.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Tüm nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek sürücü belgesi başvurusu için sağlık raporu, bir adet biyometrik fotoğraf ve 15 lira yenileme ücreti istendiği ifade edildi.

YENİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ

Sürücü belgesi yenileme işlemi başvurusunda bulunacak kişiler eski tip sürücü belgelerini başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir.

13 TL olan değerli kâğıt bedeli ve 2 TL vakıf payı ile birlikte toplamda 15 TL olan başvuru ücretini, sürücü belgesini yenilemek isteyen kişiler başvurudan önce olan değerli kâğıt bedelini vergi dairesi müdürlüklerine, https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ya da anlaşmalı bankalara yatırması gerekmektedir. (Vakıf payı olan 2 TL vergi dairelerinden ve ya https://ivd.gib.gov.tr adresinden tahsil edilmemektedir)

Sürücü belgesini yenilemek isteyen kişiler yetkili sağlık kuruluşlarına giderek sürücü olur raporu almalıdır. Alınan sağlık raporları 2 sene geçerli olup sürücü belgelerini yenilemek isteyenler bu raporları kullanabilirler.

Yeni tip sürücü belgesi başvurusu yapılacak kişinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı açık adresinin bulunması gerekmektedir. Sistemde adresi bulunan kişiler teslim sürecinde yurt içinde verecekleri herhangi bir adrese sürücü belgelerinin teslimatını isteyebilirler.