Ek ders ücreti hesaplama: 2022 ek ders ücreti ne kadar?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görevli olan öğretmenler ocak ayında maaşlarına yüzde 35 oranında zam almıştı. Bu zamla birlikte öğretmen ek ders ücretleri de artmıştı. Temmuz ayında da öğretmen maaşlarına yapılan yüzde 41’85 lik zam ek ders ücretlerini ciddi oranda arttırdı. Öğretmenler girdiği ek ders ücretlerinin nasıl hesaplanacağı konusunda araştırmalarda bulunuyor. İşte ek ders ücreti hesaplama.

GECE EK DERS ÜCRETİ NE KADAR?

Gece brüt ek ders ücreti 50,04 TL; Gece net ek ders ücretleri yüzde 15 vergi dilimi için 42,15 TL, yüzde 20 vergi dilimi için 39,65 TL oldu.

2022 EK DERS ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Ek ders hesaplama için kullanılabilecek en basit yöntem toplam ders sayısından maaş karşılığı olan ders sayısını çıkarmaktır.

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Buna ek olarak sınıf öğretmenliği olması halinde ekstra 2 saat ek ders eklenmelidir. Ayrıca verilen ders sayısı 10 un her katında 1 saat ek ders eklenir.

Ek ders hesaplama da diğer bir unsur ise branş öğretmenlerinin en fazla 20 saatlik ek ders ücreti alma limiti bulunmaktadır. Zorunlu durumlarda daha fazla derse girilse de sadece 20 saat ek ders ücreti ödenir. Haftalık hesaplanan ek ders sayısı 4 ile çarpılarak aylık olarak ödenir.

30 SAAT EK DERS ÜCRETİ NE KADAR?

Brüt Ücret: 988,87 TL

Gelir Vergisi Kesintisi: 148,33 TL

Damga Vergisi Kesintisi: 7,51 TL

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Kesinti Toplamı: 155,84 TL

Net Ele Geçen: 833,03 TL

20 SAAT DERSE GİREN KAÇ SAAT EK DERS ALIR?

Branş öğretmeni haftada kaç saat derse girerse girsin en fazla 20 saat toplam ek ders alabilir. Ek dersi 20 saatten fazla olsa bile 20 saat ek ders alır. Örneğin haftada 34 saat derse giren bir öğretmenin haftalık alması gereken ek ders sayısı 22 saat olmalı ancak bu öğretmene 20 saat ek ders yazılır.

1 SAATLİK EK DERS ÜCRETİ NE KADAR?

Net ek ders ücreti 39,35 TL; Yüzde 20 vergi dilimine giren öğretmenlerin alacağı net ek ders ücreti 37,01 TL’dir.

Gece brüt ek ders ücreti 50,04 TL; Gece net ek ders ücretleri yüzde15 vergi dilimi için 42,15 TL, yüzde 20 vergi dilimi için 39,65 TL’dir.

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BRANŞ ÖĞRETMENİ HAFTADA EN FAZLA KAÇ SAAT DERSE GİREBİLİR?

Branş öğretmeninin gireceği ders saati sayısı 30 saattir. Öğretmen eksikliğinde 30 üstü saat derse de girebilir ancak öğretmene 20 saatten fazla ek ders verilmez.