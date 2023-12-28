Ek gösterge çalışması için Bakan Işıkhan'dan açıklama gelmiş ve "Birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükümet olarak hayata geçireceğiz." demişti. 2023 yılı başında çıkarılan ek gösterge ile öğretmenler, sağlık çalışanları, polisler ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3600' e yükseltilmişti. İşte, ek göstergede son durum...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz." dedi.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı İsa Karakaş, 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili, “1’inci dereceye yükselen memurların 30 yıllık hizmet süresini doldurdukları takdirde emeklilik maaşlarına en az 4 bin 500 lira, emeklilik ikramiyelerine ise en az 150 bin liralık bir yansıma olacağını söyleyebiliriz” dedi.

Meclis'in açılmasıyla gündemde yerini bulacak olan 3600 ek gösterge düzenlemesi memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiriyor. Yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanını ilgilendiren düzenleme, memurların unvan, görev, sorumluluk ve hizmet sürelerine göre maaş hesaplamalarında önemli bir rol oynayacak.

Daha öncesinde polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisine verilen 3600 ek gösterge düzenlemesi yeni torba yasayla birlikte 1’inci kademeye gelen tüm memurları kapsayacak. 3600 ek gösterge ile birlikte mevcut ücretler göz önüne alındığında memurların emekli maaşlarında yaklaşık 2 bin 250, memur emeklileri ikramiyeleri de 60 bin liraya yükselecek. Bu çerçevede İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuşan Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı İsa Karakaş, 3600 ek göstergenin kamu görevlilerine özellikle emeklilikte önemli kazanımlar sağlaması beklendiğini ifade etti.

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA VAR MI?

Birinci dereceye yükselen devlet memurları için çalışmaları süren 3600 ek gösterge düzenlemesi için sona gelindiği biliniyor. Bakan Işıkhan, ''Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükümet olarak hayata geçireceğiz." sözlerine yer vermişti.

Birinci dereceye yükselen devlet memurları için geçerli olan düzenlemenin torba yasada yer alacağı öngörülüyor. Konu hakkında henüz açıklama olmasa da TBMM Genel Kurulu’nda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi maddelerinin görüşmeleri tamamlandı ve gözler torba yasa görüşmelri ardından teklifin yürürlüğe gireceği tarihe çevrildi...

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ekonomiye ilişkin düzenlemelerin ağırlıklı olduğu 86 maddelik torba kanun teklifi, 24 Kasım Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunulmuştu.

Meclis’te bütçe görüşmelerinin sona erdi. Torba Yasada ikinci görüşmeler başlayacak.

İkinci etapta görüşülecek maddeler TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete’de yayınlanacak ve yürürlüğe girecek. Henüz çalışmalar tamamlanmadığından torba yasa çıkış tarihi bilinmiyor. Ancak bütçe görüşmelerinin bu hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge; devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan hesaplama metodudur. Ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.

Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.







