1 ayda 3 aylık un tükettik ama müjde geldi: Panik yok, raflar unla dolacak

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Eren Günhan Ulusoy, boşalan rafların en geç birkaç gün içerisinde, bilemediniz bir hafta içerisinde unla dolacağını söyledi. Ulusoy, “Koronavirüsün yarattığı tedirginlik ile beraber, un başta olmak üzere birçok temel gıdanın perakende satış noktalarındaki raflarının boşaldığını gördük. Bu durum geçicidir. Çünkü yurt içinde ne buğday stokunda ne un stokunda ne de un üretiminde herhangi bir aksama yok. Konu sadece bu ürünlerin tedarik ağı içerisinde raflara ulaşmasıdır. Bu durum geçicidir. Bu kadar ani bir talebin geleceğini kimse beklemiyordu. Bu ani talebe göre hiçbir perakendeci, olağan şartlarda stok bulunduramaz. Un üreticilerimizin stoklarında ve üretiminde bir sorun olmadığından birkaç gün içerisinde, bilemediniz bir hafta içerisinde raflar dolacaktır” ifadelerini kullandı.

Eren Günhan Ulusoy

3 AYLIK TALEP 1 AYDA GELDİ

Türkiye'nin dünyanın bir numaralı un ihracatçısı ve en büyük un tedarikçisi olduğunu anımsatan Ulusoy, şunları ifade etti: “Bizim sektörümüzde perakende taraftaki tüketim miktarı yüzde 5. En yüksek tüketim ise yüzde 82 ile ekmek üretimi için fırınlara verdiğimiz ürünler. Geriye kalan kısmı ise endüstriyel ürünlerde kullanılıyor. Un sektöründe, perakendede olağanın çok üzerinde bir talep gerçekleşti ama genel un talebine baktığınızda büyük bir etki etmiyor. Çünkü Türkiye yıllık 160 kilogram kişi başına un tüketimiyle, zaten dünyada en çok un tüketen ülkelerin başında geliyor. Ne kadar artırsak da bu tüketimi iki katına yani 320 kilograma çıkaramayız. Bu nedenle Türkiye’de un talebi ikiye katlanamaz. Normal şartlarda bu talep 12 aya eşit yayılmışken, şimdi 1 ayda 3 aylık talep geldi.”

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DIŞARIYA SATMAYIZ

Her hafta bir paket alınacağına, bir günde birkaç paket alınarak sadece evdeki stokun artırıldığını, ancak tüketimin aynı oranda artmadığını aktaran Ulusoy, Türkiye’nin üretim kapasitesinin Türkiye’nin ihtiyacının iki katından fazla olduğunu vurguladı. Fabrikalarda yarı kapasiteyle çalışıp dünyaya ihracat yaptıklarını dile getiren Ulusoy, “Sektörümüzün en büyük problemlerinden biri atıl kapasiteydi. Kapasitemizin sadece yarısını kullanabiliyorduk. Yani Türkiye’deki talep, bizim arzımızın yarısına denk geliyordu. Bugün baktığımız zaman bunun ne kadar önemli bir sigorta olduğunu görüyoruz. Talep ikiye katlansa bile Türkiye’nin bunu üretecek kapasitesi var. Türkiye bu nedenle 7 yıldır dünyada ihracat şampiyonu. Bu da önemli bir avantaj. İhracattaki stoklarımızı, kapasitelerimizi de talep halinde iç piyasaya yönlendirme imkanına sahibiz” bilgisini verdi.

Gıda ve içecekte talep karşılanıyor

Mahmut Duruk

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Duruk, gıda ve içecek ürünlerinin üretim ve dağıtım faaliyetlerinin tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Perakende zincirinde bir sıkıntı bulunmadığını belirten Doruk, “Tüketiciler alışverişlerini “rafları boşaltacak” kadar abartmamalı. Gıda ve içecekte üretim miktarları düşmedi. Türkiye’de her ne kadar Avrupa’daki, batıdaki gibi yağmalamaları, izdihamları görmesek de nadiren panik yapanları görüyoruz. Türk insanı daha aklı selim, sağduyulu, doğru hareket ediyor. Salgınla mücadele kapsamında hijyen önlemlerini aldık” dedi. Duruk, güncel hayata bir an tedbirli bir şekilde dönülmesi ve ekonomik faaliyetlerin sürdürülmesi gerektiğini de aktardı.