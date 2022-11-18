Ekonomi 10 ayda kurulan şirket sayısında yüzde 25lik artış
TÜRKİYE EKONOMİSİ

10 ayda kurulan şirket sayısında yüzde 25'lik artış

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), kurulan şirket sayısının 2022'nin ilk 10 ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,9, kurulan kooperatif sayısının yüzde 30,5 arttığını, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısının yüzde 4,1 azaldığını açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
10 ayda kurulan şirket sayısında yüzde 25lik artış
Foto/arşiv

TOBB, 2022 yılı Ekim ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre;

2022'nin ilk 10 ayında, 2021'in ilk 10 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 24,9, kurulan kooperatif sayısı yüzde 30,5 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,1 azaldı.

2022'nin ilk 10 ayında, 2021'in ilk 10 ayına göre kapanan şirket sayısında yüzde 55,9, kapanan kooperatif sayısında yüzde 19,5, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 6,7 artış oldu.

KURULAN ŞİRKET SAYISI YÜZDE 33,3 ARTTI

Ekim 2022'de, Ekim 2021'e göre kurulan şirket sayısı yüzde 33,3, kurulan kooperatif sayısı yüzde 48,8, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,4 arttı. Ekim 2022'de, kapanan şirket sayısı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 13,8, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 26,5 artarken, kapanan kooperatif sayısında yüzde 7 azalış oldu. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 4,5, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 14,9 oranında azalırken, kurulan kooperatif sayısı yüzde 13,2 arttı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 14,1 azaldı, kapanan kooperatif sayısı yüzde 17,7, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 37,6 arttı.

GÜMÜŞHANE VE ARDAHAN'DA ŞİRKET KURULUŞU GERÇEKLEŞMEDİ

Ekim 2022'de kurulan toplam 12 bin 632 şirket ve kooperatifin yüzde 86,3'ü limited şirket, yüzde 12,2'si anonim şirket, yüzde 1,5'i ise kooperatif olarak gerçekleşti. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40,1'i İstanbul, yüzde 9,9'u Ankara, yüzde 5,6'sı İzmir'de kuruldu.

Bu ay Gümüşhane ve Ardahan'da şirket kuruluşu gerçekleşmedi. 2022 yılında toplam 113 bin 577 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 97 bin 968 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 70,6'sını, 14 bin 42 anonim şirket ise yüzde 29,1'ini oluşturdu. Ekim ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, eylül ayına göre yüzde 10,7 oranında arttı.

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