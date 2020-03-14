Ekonomi 10 bin konut için kura çekilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

10 bin konut için kura çekilecek

Sosyal konut projesinde kura çekilişleri geçtiğimiz ay başladı. Sıra şimdi 10 bin konut için 5 gün arka arkaya çekilecek İstanbul’a geldi. İlk kura pazartesi Tuzla için, son kura ise cuma günü Başakşehir projesi için çekilecek.

Mine Açar Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’nin 81 ilinde yapılacak 100 bin sosyal konut projelerinde kura çekilişleri devam ediyor. Geçen yıl 16 Aralık’ta başlayan başvurular 15 Ocak’ta sona ermiş ve kura çekimleri Şubat ayında başlamıştı. 100 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konuta 375 bin 953 başvuru yapıldı. İstanbul’da Tuzla, Arnavutköy ve Başakşehir’de mahalle kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 konut inşa edilecek.

5 GÜN SÜRECEK

Bu kapsamda İstanbul’da bulunan konutlar için başvuru yapan vatandaşların kuralar için heyecanlı bekleyişi pazartesiden itibaren son bulacak.

Kura çekilişleri 3 ilçe için Pazartesi başlayıp cuma gününe kadar her gün devam edecek. 3 ilçede konutlar, 1.5 yıl içinde tamamlanarak sahiplerine teslim edilecek. 2+1 ve 3+1 tipinde inşa edilecek konutların büyüklükleri 75 ila 100 metrekare arasında değişecek. Yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeli ödeme planı oluşturulan konutların fiyatının 140 ila 210 bin TL arasında olması bekleniyor. 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10’a denk gelen 14 bin TL peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz ve 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle ev sahibi olacak.

Kura töreni olmayacak

  • Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), “100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi” kura çekimi törenini yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında iptal etti. TOKİ’den yapılan açıklamada, kura takviminin değiştirilmediği, kuraların aynı tarihlerde noter huzurunda yapılacağı ve TOKİ sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacağı kaydedildi.

TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu
EKONOMİ
TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu
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