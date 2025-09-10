Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,96 değer kazanarak 10.586,32 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 100,23 puan artarken, toplam işlem hacmi 110,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,05, holding endeksi yüzde 0,88 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 8,81 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, beklentinin altında kalan üretici enflasyonu verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle pozitif seyrederken, Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi de bankacılık endeksi öncülüğünde günü alıcılı bir seyirle tamamladı.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında alınan faiz kararı ile para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro bölgesinde Avrupa Merkez Bankası ECB'nin faiz kararı ve ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

AA Finans'ın TCMB'nin PPK toplantısına yönelik beklenti anketine katılan ekonomistler, eylül ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 41'e çekmesini bekliyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 seviyelerinin direnç, 10.500 ve 10.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.







