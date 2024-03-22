100 bin kiralık sosyal konut geliyor

Yaklaşık 16 milyon kişinin ikamet ettiği İstanbul’da yaşanan ortak sorunların başında erişilebilir konut geliyor. Hızla artan fiyatlar megakentte ev sahibi olmayı zorlaştırdı. Ev sahipliği oranı düştü, kiracı sayısı ise arttı. Bir de kira piyasasında yaşanan arz-talep dengesizliği nedeniyle kiralar da uçunca, dar ve orta gelirli vatandaşlar kiralık konut bulamaz hale geldi. Adım atılmadığı takdirde önümüzdeki yıllarda İstanbul’da kiralık konut krizinin daha da derinleşeceği tahmin ediliyor.





DÜŞÜK GELİRLİYİ KORUYACAĞIZ

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Murat Kurum da, kısa süre önce megakentin bu sorununa yönelik geliştirdiği projeyi duyurmuştu. Murat Kurum “100 bin sosyal konut üreterek bu konutları kiralayacağız. Konutlar satılmayacak. Çok uygun bedellerle kiralanacak. Yüksek kira fiyat artışlarına karşı düşük gelirlileri koruyacağız. 39 ilçemizin tamamına ve en riskli bölgelerde ofislerimizi kuracağız” dedi.





HİÇBİR ŞEKİLDE SATILMAYACAK

Bu kapsamda, kentsel dönüşüme özel 100 bin sosyal konut üretilecek, dönüşüme girecek yuva sahiplerine çok düşük fiyatlarla kiralanacak. Hayata geçirilecek projeden 39 ilçenin tümü faydalanacak. Konutlar kesinlikle satılmayacak; ihtiyaç duyan tüm vatandaşlar için çok uygun bedellerle kiralanacak. Böylece; İstanbul'da yaşanan yüksek kira fiyatlarına karşı, düşük gelir grubundaki insanlar da korunmuş olacak. Bu hamleyle İstanbul’daki konut stokunun artması ve ev kiralarının düşmesi bekleniyor. Böylece İstanbullulara, dönüşüm sırasında kira ve barınma gibi sorunlar yaşatmadan afetlere karşı dirençli, risksiz bir şehir kurulacak. Ayrıca, afetlere dirençli bir İstanbul oluşturmak için her yıl 60 bin, 5 yılda ise toplam 300 bin konutun inşası yapılacak.





İSTANBUL'A YAKIŞACAK HIZMETLERLE GELIYORUZ

İBB Başkan adayı Murat Kurum, 4 gün önce bir paylaşımda bulunarak vaatlerini yineledi. Kurum, sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajda şu ifadelere yer verdi: “İstanbul'a yakışacak hizmetlerle geliyoruz. Evi kentsel dönüşüme giren ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın içi rahat etsin. Çok uygun kiralama bedelleriyle oturacakları 100 bin sosyal konut yapacağız.”





KONUT TALEBINI DENGELER

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, Murat Kurum’un sosyal konut projesini değerlendirdi. Bu vaadi oldukça yararlı bulan Aşa, şunları kaydetti: “Vatandaş için faydalı bir uygulama. 100 bin de ciddi bir rakam. Talebi kırar ve rakamları dengeler. TOKİ ve Emlak Konut bu işi yürütebilir. Sirkülasyon olacak, piyasaya olumlu yansıyacak. Vatandaşlar için kesinlikle olumlu bir hareket olacaktır.”



