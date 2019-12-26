Ekonomi 100 milyar lık lojistik planı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

100 milyar $'lık lojistik planı

Lojistik Master Planı açıklandı. Ankara YHT Garı'nda düzenlenen törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan katıldı. Törende konuşan Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'nin bölgesinde lojistik üs olmasını hedeflediklerini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cahit Turhan
Cahit Turhan

Turhan, “İhracat odaklı lojistik altyapısını, uzun vadede yaklaşık 1 trilyon dolar ihracatı destekleyecek altyapıyı kurmamız gerekiyor. Özellikle İpek Yolu olmak üzere tüm koridorlardaki yük talebinin Türkiye üzerinden geçmesini amaçlıyoruz. Transit koridorların ülkemiz üzerinden geçmesi sayesinde, üreticilerimizin ihracatı artırıcı avantajlar elde etmesini sağlayacağız. 2034 yılında Uzak Doğu ile ticaretimizin 100 milyar doları aşmasını hedefliyoruz. Türkiye Lojistik Master Planı hedeflerine ulaşılabilmesi için ulaşım altyapısına uzun vadede 110 milyar dolar yatırım yapmayı planladık” dedi.

TEKNOLOJİ ÜSSÜ OLURUZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “OSB'ler, özel endüstri bölgeleri, limanlar ve serbest bölgeleri içeren 294 kilometrelik iltisak hattı yapma hedefimiz mevcut. Bu hatlarla birlikte yeni lojistik merkezleri kuracak ve böylelikle sanayimizin rekabet gücünü daha da artıracağız” dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise şu değerlendirmede bulundu: “Türkiye, taşımacılık sektöründe yaklaşık 18 milyar dolar cirosuyla dünyada ilk 20 ülke arasında yer alıyor. Hükümetimiz tarafından yapılan büyük altyapı yatırımları ve firmalarımızın mevcut imkanları etkin kullanma becerisi sayesinde bu rakamların çok daha ileri seviyelere ulaşmasını bekliyoruz.”

DEV YATIRIM ALANI

  • Planda belirlenen büyük hedefe ulaşabilmek için öncelikli olarak neler yapılması gerektiğine odaklandıklarını ifade eden Turhan, bütünsel bakış açısıyla farklı paydaşların görüşlerini ve saha verilerini biraraya getirdiklerini bildirdi. Turhan, Türkiye'nin bölgesel lojistik üssü olma hedefine ulaşmayı hızlandıracak ve lojistikte daha verimli hale gelinmesini sağlayacak yol haritasını belirlediklerine işaret etti.

Motorları TÜMOSAN’dan
EKONOMİ
Motorları TÜMOSAN’dan
Tunus sürprizi

Tunus sürprizi

​Doğu Akdeniz ve Libya trafiği yoğunlaştı.
TSKda bir ilk: Tamamen yerli TÜMOSAN motor

TSK'da bir ilk:
Tamamen yerli TÜMOSAN motor

​6x6 ve 8x8 zırhlıların 'gücü' Türk mühendislerden.
Hadi yıkın bakalım

Hadi yıkın bakalım

Bahçeli: ​İBB'deki militanlarını da alsınlar, güçleri yetiyorsa buyursunlar.
4 milyon kişinin gidecek yeri yok

4 milyon kişinin gidecek yeri yok

​Esed ve Rusya tarafından İdlib'de son 45 günde bin 400 sivil katledildi.
Evlat nöbetinde<br>yeni zafer

Evlat nöbetinde
yeni zafer

Diyarbakır annelerinden Hüsniye Kaya kızına kavuştu.
Lokma:<br>Yılın en iyisi

Lokma:
Yılın en iyisi

​Google'dan sonra AppStore'da da zirvede!

VAR'a rağmen sabıkaları bitmiyor

VAR'a rağmen sabıkaları bitmiyor

​Hiçbir kulüp Cüneyt Çakır'ı maçlarına istemiyor.

Paralı asker terörü

Paralı asker terörü

​Hafter'in katil şebekesinin omurgası oluşturuluyor.

Akdeniz'deki Sevr<br>10 yılda bozuldu

Akdeniz'deki Sevr
10 yılda bozuldu

Libya ile yapılan anlaşmanın mimarı Yaycı: Mutabakat 10 yıllık bir çalışmanın eseri.
Hawala'nın<br>kasası paket

Hawala'nın
kasası paket

​Şirin Baba kod adlı örgüt yöneticisi İzmir'de yakalandı.
Netanyahu <br>mitingi bırakıp kaçtı

Netanyahu
mitingi bırakıp kaçtı

​Siren seslerinin duyulmasıyla sığınağa götürüldü.
Teröre <br>Kıran-11 darbesi

Teröre
Kıran-11 darbesi

Operasyonlarda hainlerin inleri yerle bir edildi.
5 generali <br>görevden aldı

5 generali
görevden aldı

​Generallerin görevden alınma nedeni açıklanmadı.
Başlayacak <br>ve bitireceğiz

Başlayacak
ve bitireceğiz

Oktay'dan Kanal İstanbul açıklaması.
Türkiye ile Libya mutabakatı ve TBMM'de kabul edilen 4 kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Gündem

Türkiye ile Libya mutabakatı ve TBMM'de kabul edilen 4 kanun Resmi Gazete'de yayımlandı

TBMM'de kabul edilen 4 kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre: İhracatçılara verilen hususi damgalı pasaport hakkı süresi 2 yıldan 4 yıla çıkarıldı. Ad ve soyad değişikliğiyle ilgili iş ve işlemler 3 yıl boyunca mahkeme kararı aranmaksızın il ve ilçe idare kurullarınca yürütülmeye devam edilecek. Denizli, Malatya, Elazığ ve Afyonkarahisar'daki depremlerden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla düzenleme yapılacak. Tabiat parkı ve milli parklarda 29 yıl süreyle yatırımcılara kiraya verilen alanların kira süreleri 20 yıl olarak yeniden düzenlenecek. Cumhuriyet savcılarının asliye ceza mahkemelerinde duruşmaya çıkmaya başlayacağı tarih 1 Eylül 2020'ye ertelendi. Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun ve Türkiye ile Moldova arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması'nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye'nin ilk dünyanın dördüncü akıllı şehir stratejisi ve eylem planı hayata geçti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye'nin ilk dünyanın dördüncü akıllı şehir stratejisi ve eylem planı hayata geçti

Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'na ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehirlerimizde yeni vizyonları hayata geçirecek ve vatandaşların kent yönetimine katılımlarını artıracak olan akıllı şehir uygulamaları ile yeni çalışma yöntemlerinin temellerinin atılması amacıyla üst politika ve stratejiler doğrultusunda 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanmış olup www.akillisehirler.gov.tr adresinde yayımlanacaktır. Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı; ulusal katmanda hazırlanan Türkiye'nin ilk, dünyanın dördüncü akıllı şehir stratejisi ve eylem planıdır" dedi
Karadeniz'de orman yangını sayısı 69'a yükseldi: 4 il yangınla boğuşuyor
Gündem

Karadeniz'de orman yangını sayısı 69'a yükseldi: 4 il yangınla boğuşuyor

Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Ordu, Giresun ve Artvin'de dün akşam başlayan orman ve örtü yangın alanlarının sayısı, 69'a ulaştı. Trabzon'da 37, Ordu'da 23, Giresun'da 8 ve Artvin'de 1 olmak üzere 69 noktada yangın çıktı. Yangınların çoğu, kontrol altına alınarak, söndürüldü. Devam eden yangınlara, belediye ve orman ekipleri müdahale ediyor. Orman Genel Müdürlüğü'nce 22 ilden yangın söndürme ekipleri, Karadeniz Bölgesi'ne yönlendirildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.