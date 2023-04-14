|
Reklam
Reklam
Ekonomi

100 yeni tarım OSB’si geliyor

Türkiye’nin son yıllarda ağırlık verdiği tarım ihtisas OSB’lerine yenileri eklenecek. Şu an OSB’lerin 15’i bitkisel üretim yapıyor. AK Parti’nin seçim beyannamesine göre; 5 yılda, 100 tane daha Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulacak. Yeni OSB’lerle yıllık ilave 5 milyon ton sebze üretilmesi ve 200 bin kişiye yerinde istihdam sağlanması hedefleniyor. Ayrıca, boş bırakılan tarım alanları da üretime kazandırılacak.

Mesude Demirhan
04:00 . 14/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
OSB.

OSB.

Türkiye; tarımsal hasılada dünyada 10'uncu, Avrupa'da ise 1’inci sırada. Tarım sektörü 2022’yi 34,2 milyar dolar ihracatla kapatarak, tüm zamanların rekorunu kırdı. 2002’de 25,1 milyar dolar olan tarımsal hasıla, 2022’de 50 milyar dolara yaklaştı. Türkiye’de tarım; üretim, ihracat ve sağladığı istihdam ile stratejik sektörler arasında. Türkiye’nin dört bir yanında bölgenin koşullarına göre kurulan tarıma dayalı ihtisas OSB’lere yenilerinin ekleneceği AK Parti'nin seçim beyannamesinde daha net anlaşıldı.

YILDA İLAVE 5 MİLYON TON SEBZE ÜRETİMİ

Kamuoyuyla paylaşılan beyannamede; gıda, tarım, hayvancılık ve su politikaları alanındaki vaatler ile hedefler de açıklandı. Seçim beyannamesinde hayvancılıktan kent tarımına, çiftçiye verilecek desteklere kadar birçok başlık ve kapsamlı konuların yer aldığı görülüyor. Tarım sektörüyle ilgili özellikle ihtisas OSB’leri dikkat çekiyor. Buna göre; önümüzdeki 5 yılda, 100 adet Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulacak. Yıllık ilave 5 milyon ton sebze üretilmesi ve 200 bin kişiye yerinde istihdam sağlanması hedefleniyor.

15 TANE BİTKİSEL ÜRETİM YAPAN OSB VAR

Herhangi bir sebeple üretim yapılamayan ve boş bırakılan tarım alanları da üretime kazandırılacak. Islah edilen mera, yaylak ve kışlak alanı 30 milyon dekara çıkarılacak. Hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar öncelikli olacak şekilde yurt içi yeterlilik oranı yüzde 100’ün üzerinde tutularak bitkisel üretim miktarı 128,6 milyon tondan 132 milyon tona yükseltilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre; ülkemizde, tüzel kişilik kazanan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin (TDİOSB) 15’i bitkisel üretim yapıyor. Bunlardan 7 tanesi jeotermal ısıtmalı sera olan OSB’ler şu illerde bulunuyor: Ağrı-Diyadin, Aydın-Efeler, Denizli-Sarayköy, İzmir-Dikili, Kütahya-Simav, Nevşehir-Kozaklı, Aksaray-Kargın.

Stratejik ürünlerde arz güvenliğinin tesisi ve bu hedefe ulaşmak için üreticilerin güçlendirilmesi temel öncelikler arasında. Belirli ürünlerde fark ödemesi uygulaması ile üreticilerin geliri garanti altına alınacak. Stratejik ürünlerin yeterliliğini izlemek üzere Arz Güvenliği Takip Sistemi kurulması da amaçlanıyor.

Tarımsal desteklerde sadeleşme

Tarımsal desteklerde sadeleştirmeye gidilerek, kalite ve verimlilik odaklı bir destekleme modeli uygulanacak. Üretimde arz güvenliğini, sürdürülebilirliği ve öngörülebilirliği sağlamak için çiğ süt ve kırmızı et üreticisinin gelirini garanti altına alacak modelin hayata geçirilmesi planlanıyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta verimliliğin artırılması da gündemde. Dikkat çeken diğer bir konu da kamuya ait 15 şeker fabrikasında kurulacak entegre tesisler ile yaş pancar küspesinden yıllık 250 bin ton pelet yem üretilecek.



#Tarım
#OSB
#AK Parti
#TDİOSB
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.