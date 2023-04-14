100 yeni tarım OSB’si geliyor

Türkiye; tarımsal hasılada dünyada 10'uncu, Avrupa'da ise 1’inci sırada. Tarım sektörü 2022’yi 34,2 milyar dolar ihracatla kapatarak, tüm zamanların rekorunu kırdı. 2002’de 25,1 milyar dolar olan tarımsal hasıla, 2022’de 50 milyar dolara yaklaştı. Türkiye’de tarım; üretim, ihracat ve sağladığı istihdam ile stratejik sektörler arasında. Türkiye’nin dört bir yanında bölgenin koşullarına göre kurulan tarıma dayalı ihtisas OSB’lere yenilerinin ekleneceği AK Parti'nin seçim beyannamesinde daha net anlaşıldı.

YILDA İLAVE 5 MİLYON TON SEBZE ÜRETİMİ

Kamuoyuyla paylaşılan beyannamede; gıda, tarım, hayvancılık ve su politikaları alanındaki vaatler ile hedefler de açıklandı. Seçim beyannamesinde hayvancılıktan kent tarımına, çiftçiye verilecek desteklere kadar birçok başlık ve kapsamlı konuların yer aldığı görülüyor. Tarım sektörüyle ilgili özellikle ihtisas OSB’leri dikkat çekiyor. Buna göre; önümüzdeki 5 yılda, 100 adet Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulacak. Yıllık ilave 5 milyon ton sebze üretilmesi ve 200 bin kişiye yerinde istihdam sağlanması hedefleniyor.

15 TANE BİTKİSEL ÜRETİM YAPAN OSB VAR

Herhangi bir sebeple üretim yapılamayan ve boş bırakılan tarım alanları da üretime kazandırılacak. Islah edilen mera, yaylak ve kışlak alanı 30 milyon dekara çıkarılacak. Hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar öncelikli olacak şekilde yurt içi yeterlilik oranı yüzde 100’ün üzerinde tutularak bitkisel üretim miktarı 128,6 milyon tondan 132 milyon tona yükseltilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre; ülkemizde, tüzel kişilik kazanan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin (TDİOSB) 15’i bitkisel üretim yapıyor. Bunlardan 7 tanesi jeotermal ısıtmalı sera olan OSB’ler şu illerde bulunuyor: Ağrı-Diyadin, Aydın-Efeler, Denizli-Sarayköy, İzmir-Dikili, Kütahya-Simav, Nevşehir-Kozaklı, Aksaray-Kargın.

Stratejik ürünlerde arz güvenliğinin tesisi ve bu hedefe ulaşmak için üreticilerin güçlendirilmesi temel öncelikler arasında. Belirli ürünlerde fark ödemesi uygulaması ile üreticilerin geliri garanti altına alınacak. Stratejik ürünlerin yeterliliğini izlemek üzere Arz Güvenliği Takip Sistemi kurulması da amaçlanıyor.

Tarımsal desteklerde sadeleşme

Tarımsal desteklerde sadeleştirmeye gidilerek, kalite ve verimlilik odaklı bir destekleme modeli uygulanacak. Üretimde arz güvenliğini, sürdürülebilirliği ve öngörülebilirliği sağlamak için çiğ süt ve kırmızı et üreticisinin gelirini garanti altına alacak modelin hayata geçirilmesi planlanıyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta verimliliğin artırılması da gündemde. Dikkat çeken diğer bir konu da kamuya ait 15 şeker fabrikasında kurulacak entegre tesisler ile yaş pancar küspesinden yıllık 250 bin ton pelet yem üretilecek.







