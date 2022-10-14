​1.000 şarj istasyonu kuracak.

Yerli ve milli otomobil Togg’un yollara çıkmasıyla birlikte Türkiye’de elektrikli araç kullanımı hızla artacak. Bu durumu dikkate alan firmalar da elektrikli araçlar için şarj istasyonu yatırımlarına hız verdi. Bunlardan biri de transformatör ve anahtarlama üretimi yapan Astor Enerji. EPDK’dan elektrik şarj ağı kurma ve işletme lisansı alan Astor Enerji, yıl sonuna kadar 50 şarj istasyonu kuracak.

ENERJİSİ GÜNEŞ VE RÜZGARDAN

4 yıl içinde bu rakamı 1.000 adede yükseltecek şirket, istasyonların enerjisini de güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayacak. Astor Enerji’nin Genel Müdürü Hakan Ünsal, Türkiye’de DC hızlı şarja olan talebin artacağını gördükleri için bu alana yatırım yapmaya karar verdiklerini bildirdi. Ünsal, “Bir bölgede şarj istasyonun kurulabilmesi için trafo gücünün artması gerekiyor. Çünkü mevcut kurulu güç altyapısı bu duruma elverişli değil. Bu nedenle şarj istasyonu için daha istekli olduk ve bu sektöre girmeye karar verdik” dedi.

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KURULACAK YERLER İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ

Şarj istasyonlarının kurulacağı yerlerle ilgili Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da görüşmeler yaptıklarını kaydeden Ünsal, şunları söyledi: “Avrupa’dan gelen bir elektrikli aracın Güney Doğu’nun en ucuna kadar, Trabzon’dan gelen bir aracın Akdeniz’e kadar inebileceği tüm yerlerde Astor Enerji ürünlerinin olması için görüşmeler yapıyoruz. Bu konuda ulusal ve uluslararası firmalarla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Yatırım talebi olanlara ürünlerimizi hem sertifika kullanımı hem de kurulum yapma konusunda hizmet vermeyi hedefliyoruz. Bu durumda yatırım yapan firma istasyonu işletmiş olacak. Biz de tamamen altyapısını ve yatırımını kendimiz yaparak kiraladığımız ya da anlaştığımız yerlerde Astor Enerji olarak bizzat işleteceğiz.”

Ciro hedefi 370 milyon dolar

Hakan Ünsal, Astor Enerji olarak Ankara 2. OSB’de 2018 yılından buyana faaliyet gösterdiklerini söyledi. 105 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikada yağlı tip, kuru tip transformatörler ve güç transformatörleri ile reaktörler, endüstriye özel transformatörler, orta ve yüksek gerilim anahtarlama ürünleri, kompakt trafo merkezleri, mobil trafo merkezleri, RMU ve metal clad üretimi yaptıklarını kaydeden Ünsal, 90 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi. Yıllık 70 milyon dolar ihracata imza attıklarını ve 2022’yi 370 milyon dolar ciro ile kapatacaklarını belirten Ünsal, “Türkiye'de Ar-Ge'ye en çok harcama yapan 39'uncu şirketiz. 2022 yatırım bütçelerimiz içinde Ar-Ge'ye 100 milyon TL’nin üzerinde pay ayırdık. Ayrıca, Avrupa’nın en büyük test laboratuvarına sahibiz” diye konuştu.