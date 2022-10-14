Ekonomi 1000 şarj istasyonu kuracak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

1.000 şarj istasyonu kuracak

Firmalar elektrikli araçlar için şarj istasyonu yatırımlarına hız verdi. EPDK’dan elektrik şarj ağı kurma ve işletme lisansı alan Astor Enerji, yıl sonuna kadar 50 şarj istasyonu kuracak.

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Mehmet Ali Parto Yeni Şafak
1.000 şarj istasyonu kuracak
​1.000 şarj istasyonu kuracak.

Yerli ve milli otomobil Togg’un yollara çıkmasıyla birlikte Türkiye’de elektrikli araç kullanımı hızla artacak. Bu durumu dikkate alan firmalar da elektrikli araçlar için şarj istasyonu yatırımlarına hız verdi. Bunlardan biri de transformatör ve anahtarlama üretimi yapan Astor Enerji. EPDK’dan elektrik şarj ağı kurma ve işletme lisansı alan Astor Enerji, yıl sonuna kadar 50 şarj istasyonu kuracak.

ENERJİSİ GÜNEŞ VE RÜZGARDAN

4 yıl içinde bu rakamı 1.000 adede yükseltecek şirket, istasyonların enerjisini de güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayacak. Astor Enerji’nin Genel Müdürü Hakan Ünsal, Türkiye’de DC hızlı şarja olan talebin artacağını gördükleri için bu alana yatırım yapmaya karar verdiklerini bildirdi. Ünsal, “Bir bölgede şarj istasyonun kurulabilmesi için trafo gücünün artması gerekiyor. Çünkü mevcut kurulu güç altyapısı bu duruma elverişli değil. Bu nedenle şarj istasyonu için daha istekli olduk ve bu sektöre girmeye karar verdik” dedi.

KURULACAK YERLER İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ

Şarj istasyonlarının kurulacağı yerlerle ilgili Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da görüşmeler yaptıklarını kaydeden Ünsal, şunları söyledi: “Avrupa’dan gelen bir elektrikli aracın Güney Doğu’nun en ucuna kadar, Trabzon’dan gelen bir aracın Akdeniz’e kadar inebileceği tüm yerlerde Astor Enerji ürünlerinin olması için görüşmeler yapıyoruz. Bu konuda ulusal ve uluslararası firmalarla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Yatırım talebi olanlara ürünlerimizi hem sertifika kullanımı hem de kurulum yapma konusunda hizmet vermeyi hedefliyoruz. Bu durumda yatırım yapan firma istasyonu işletmiş olacak. Biz de tamamen altyapısını ve yatırımını kendimiz yaparak kiraladığımız ya da anlaştığımız yerlerde Astor Enerji olarak bizzat işleteceğiz.”

Ciro hedefi 370 milyon dolar

  • Hakan Ünsal, Astor Enerji olarak Ankara 2. OSB’de 2018 yılından buyana faaliyet gösterdiklerini söyledi. 105 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikada yağlı tip, kuru tip transformatörler ve güç transformatörleri ile reaktörler, endüstriye özel transformatörler, orta ve yüksek gerilim anahtarlama ürünleri, kompakt trafo merkezleri, mobil trafo merkezleri, RMU ve metal clad üretimi yaptıklarını kaydeden Ünsal, 90 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi. Yıllık 70 milyon dolar ihracata imza attıklarını ve 2022’yi 370 milyon dolar ciro ile kapatacaklarını belirten Ünsal, “Türkiye'de Ar-Ge'ye en çok harcama yapan 39'uncu şirketiz. 2022 yatırım bütçelerimiz içinde Ar-Ge'ye 100 milyon TL’nin üzerinde pay ayırdık. Ayrıca, Avrupa’nın en büyük test laboratuvarına sahibiz” diye konuştu.

TOGG için bir adım daha: Ankara ve İstanbul arasına 6 adet şarj cihazı kuruldu
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Türkiye'de kullanıcılara kesintisiz ve sorunsuz bir deneyim yaşatmayı hedefleyen Togg, Trugo markasıyla ilk cihazlarını Bolu HighWay Dinlenme Tesisi'nde kurdu.
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Trugo markasıyla sektöre yüksek performans, hızlı kurulum ve geniş kapsam ağıyla giren Togg, Bolu HighWay Dinlenme Tesisi’nde dördü 180 kW, ikisi 300 kW üzeri altı cihazın kurulumunu gerçekleştirdi. Trugo, İstanbul ve Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası olan Bolu’nun hareketli mekanı HighWay Dinlenme Tesisi’nden yolu geçenlere, her bir cihaz üzerinde iki soket yer aldığı için 12 soketle hizmet verecek.
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Şarj cihazları tüm elektrikli araç kullanıcılarına açık olacak. 81 ilde 600’ün üzerinde lokasyonda 1.000 yüksek performanslı şarj cihazı (DC) kurma hedefi olan Trugo, Togg araçları yola çıkmadan önce kullanıcı tarafında şarj kaygısı yaşanmayacak düzeyde şarj istasyonu kurulumunu yapacak.
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Türkiye'deki tüm elektrikli araç kullanıcılarına açık

Trugo’nun şarj cihazlarıyla ortalama bir bataryanın doluluk oranı 25 dakika içinde yüzde 80’e ulaşabilecek. Trugo, trafik yoğunluğu yüksek güzergahlarda 25, az yoğunlukta bölgelerde 50 kilometrede bir şarj cihazlarıyla yer alacak. Türkiye’deki tüm elektrikli araç kullanıcılarına açık olacak cihazlarda yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynağı sertifikalı hizmet sağlanacak.
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\"Kullanıcılara kesintisiz bir deneyim yaşatmaya kararlıyız\"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, ilk şarj cihazlarını kurmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:
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\"Hedefimize giden yolda geri sayım başlarken, ülkemizde uçtan uca elektrikli araçlarla seyahat etmeyi mümkün kılacak hızlı şarj cihazlarımızı da kurmaya başladık. İlk kurulum için önemli bir geçiş noktası olan ve pek çok şehirden ziyaretçi ağırlayan Bolu’yu tercih ettik. Bolu HighWay Dinlenme Tesisi’nde 180 kW ve 300 kW cihazlarla tüm elektrikli araç kullanıcılarına hizmet vermeye başlayacağız. Kullanıcılara kesintisiz bir deneyim yaşatmak konusunda kararlıyız. Togg araçları yola çıkmadan önce kullanıcıların şarj kaygısı yaşamayacağı düzeyde şarj istasyon ağımızı oluşturmuş olacağız. Bu öncü pozisyonumuzu ilerleyen yıllarda yapacağımız yatırımlarla da sürdüreceğiz.\"
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TOGG için bir adım daha: Ankara ve İstanbul arasına 6 adet şarj cihazı kuruldu
Yerli otomobil TOGG için geri sayım heyecanı sürüyor. Togg'un fabrikasının açılmasına çok az bir zaman kala şarj istasyonlarının kurulumu da hızla devam ediyor. İstanbul-Ankara arasındaki HighWay Dinlenme Tesisleri'ne 6 adet TruGo şarj cihazı kuruldu.
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