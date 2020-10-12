12 Ekim döviz fiyatları: Doların fiyatı kaç lira oldu, euro ne kadar? Dolar haftaya nasıl başladı? Küresel piyasalarda güçlenen dolar yeni haftaya artışla başladı. Yatırımcılar doların fiyatının ne kadar olduğunu, doların yeni haftanın ilk gününde kaç lirada alınıp satıldığını, euroda son durumu merak ediyor. İşte 12 Ekim döviz fiyatları..

Haber Merkezi 12 Ekim 2020, 09:22 Son Güncelleme: 12 Ekim 2020, 09:28 Yeni Şafak