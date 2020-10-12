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12 Ekim döviz fiyatları: Doların fiyatı kaç lira oldu, euro ne kadar?

Dolar haftaya nasıl başladı?

Küresel piyasalarda güçlenen dolar yeni haftaya artışla başladı. Yatırımcılar doların fiyatının ne kadar olduğunu, doların yeni haftanın ilk gününde kaç lirada alınıp satıldığını, euroda son durumu merak ediyor. İşte 12 Ekim döviz fiyatları..

Haber Merkezi Yeni Şafak
12 Ekim döviz fiyatları: Doların fiyatı kaç lira oldu, euro ne kadar?
12 Ekim döviz fiyatları: Doların fiyatı kaç lira oldu, euro ne kadar?

Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz karşılığı lira swap piyasasında lira faiz oranını yüzde 10.25'ten yüzde 11.75'e yükselttiği Cuma günü yeni tarihi yüksek düzeylerden 5-10 kuruş gerileyen dövizler, doların küresel piyasalarda güçlenmesiyle yeni haftaya hafif artışlarla başladı.

DOLAR HAFTAYA NASIL BAŞLADI? (12 EKİM DÖVİZ FYATLARI)

İstanbul serbest piyasada dolar 7,8770 liradan, avro 9,3120 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 7,8750 liradan alınan dolar, 7,8770 liradan satılıyor. 9,3100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,3120 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8890 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3170 lira olmuştu.

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