Dev fon Türkiye'ye çok sayıda yatırım yapacak 13 milyar dolarlık fon Türkiye'yi radarına aldı 13,5 milyar dolarlık özel sermaye fonlarını yöneten The Abraaj Group 2018 yılı içinde Türkiye'yi mercek altına aldı. Türkiye'nin geleceğine her zaman inandıklarını belirten The Abraaj Group'un Direktörü Levent Yeşildağ gelecek yıl birden fazla yatırım yapmayı planladıklarını vurguladı.

Haber Merkezi 30 Aralık 2017, 13:16 Son Güncelleme: 30 Aralık 2017, 13:17 AA