13 milyar dolarlık fon Türkiye'yi radarına aldı

Gelişen piyasalara yatırım yapan ve yaklaşık 13,5 milyar dolarlık özel sermaye fonlarını yöneten The Abraaj Group'un Direktörü ve Anadolu Girişim Sermayesi Fonu Başkanı Levent Yeşildağ, Türkiye'de gelecek yıl birden fazla yatırım yapmayı planladıklarını vurgulayarak, "Türkiye'nin geleceğine her zaman inanıyoruz. Abraaj, Türkiye'yi radarında hep ön planda tutuyor." dedi.

11 YATIRIMA İMZA ATILDI

Yeşildağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Abraaj’ın 2007'den beri Türkiye'de faaliyette bulunduğunu ve 11 yatırıma imza attığını söyledi.

Bu yıl online seyahat acentesi Biletall ve öncesinde entegre lojistik firması Netlog'a ortak olduklarını anlatan Yeşildağ, "Bizim için hedeflerimize ulaştığımız bir yıl oldu. Türkiye'nin geleceğine her zaman inanıyoruz ve hep pozitifiz. Elimizden geldiğinin en iyisini yaparak hem memleketimiz için hem de yatırımcılarımız için başarılı ve güzel sonuçlar almaya çalışıyoruz. Yatırımlarımız hız kesmeden ve başarılı bir şekilde devam ediyor, dolayısıyla bu yıl hedeflerimize ulaştığımızı söyleyebiliriz." diye konuştu.

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13,5 MİLYAR DOLARI YÖNETİYORLAR

Yeşildağ, sadece gelişen ve hızlı büyüyen piyasalara yatırım yapan bir fon grubu olduklarını belirterek, "Türkiye, Ortadoğu, Afrika, Latin Amerika, Güney ve Güneydoğu Asya’daki gelişen piyasalara yatırım yapan bir grubuz. Yaklaşık 13,5 milyar doları yönetiyoruz." ifadesini kullandı.

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Abraaj'ın söz konusu coğrafyaların dinamizminden, genç nüfusundan ve hızlı büyümesinden faydalanacak lojistik, sağlık, e-ticaret, finansal hizmetler, hızlı tüketim ürünleri ve gıda gibi son tüketiciye yakın veya onu destekleyen sektörlere yatırım yaptığını kaydeden Yeşildağ, "Genel olarak son tüketiciye yönelen lüks ürünlerden kaçınırız. Yükselen genç nüfusun zenginleştikçe ve orta sınıfın genişledikçe tüketebileceği ürün ve hizmetlere yönelik sektörler ve şirketlere odaklanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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KFC BİRDEN FAZLA YATIRIM YAPACAK

Fast food zinciri KFC Türkiye'nin, Abraaj’a satışının Rekabet Kurulunca onaylandığını hatırlatan Yeşildağ, Türkiye'de gelecek yıl birden fazla yatırım yapmayı planladıklarını vurguladı.

Abraaj’ın Türkiye’ye bugüne kadar 1 milyar dolardan fazla yatırım yaptığı bilgisini veren Yeşildağ, "Abraaj'ın bakış açısıyla Türkiye en önemli ve en bereketli pazarlarımızdan. O yüzden Abraaj'ın en çok konsantre olduğu ülkelerin başında geliyor diyebiliriz. Mevcut ve yakın zamanda yapacağımız yatırımlarla Türkiye’ye yönelik mevcut yönettiğimiz fonların 1 milyar doları geçeceğini ifade edebiliriz. Ama bunu 1 milyar dolarla da sınırlandırmamak lazım. Devam eden yıllarda da Abraaj Türkiye'yi radarında hep ön planda tutuyor." diye konuştu.

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