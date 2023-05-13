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Ekonomi

15 günde 670 bin başvuru

İstanbul'daki 1.5 milyon riskli yapımın yenilenmesi için hayata geçirilen 'Yarısı Bizden' kampanyasına vatandaşın ilgisi her geçen büyüyor.

Mehmet Ali Parto
04:00 . 13/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
'Yarısı Bizden' e müracaat sürüyor.

'Yarısı Bizden' e müracaat sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İstanbul'daki 1.5 milyon riskli yapımın yenilenmesi için hayata geçirilen 'Yarısı Bizden' kampanyasına vatandaşın ilgisi her geçen büyüyor.

29 MAYIS’TA SONA ERECEK

Kampanyaya olan ilgi, AK Parti hükümetine olan güveni bir kez daha ortaya koyarken, 26 Nisan’da başlayan projeye başvurular 29 Mayıs’ta sona erecek.

Kampanyaya şu ana kadar 670 bin bağımsız bölüm sayısı için 150 bin başvuru yapıldı. Seçim arifesi olmasına rağmen, projeye başvurular gelmeye devam ediyor. Gerçekleştirilen başvuru sayısı, vatandaşın bu tarihi büyük dönüşümü hükümetin gerçekleştireceğinden emin olduğunu da gösterdi. ‘Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden’ projesiyle İstanbul'da 5 yıl içinde depreme dayanıksız binanın kalmaması hedefleniyor.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
#Murat Kurum
#Yarısı Bizden Kampanyası
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