15 günde 670 bin başvuru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İstanbul'daki 1.5 milyon riskli yapımın yenilenmesi için hayata geçirilen 'Yarısı Bizden' kampanyasına vatandaşın ilgisi her geçen büyüyor.

29 MAYIS’TA SONA ERECEK

Kampanyaya olan ilgi, AK Parti hükümetine olan güveni bir kez daha ortaya koyarken, 26 Nisan’da başlayan projeye başvurular 29 Mayıs’ta sona erecek.

Kampanyaya şu ana kadar 670 bin bağımsız bölüm sayısı için 150 bin başvuru yapıldı. Seçim arifesi olmasına rağmen, projeye başvurular gelmeye devam ediyor. Gerçekleştirilen başvuru sayısı, vatandaşın bu tarihi büyük dönüşümü hükümetin gerçekleştireceğinden emin olduğunu da gösterdi. ‘Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden’ projesiyle İstanbul'da 5 yıl içinde depreme dayanıksız binanın kalmaması hedefleniyor.







