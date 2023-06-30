1700 ürüne iklim koruması

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) yoğun yağış ve kuraklığa karşı incirden patatese, üzümden soğana bin 700 ürünün iklim değişikliğinden etkilenmeyecek hale getirilmesi için çalışıyor.

YAĞIŞA KARŞI GÜÇLENDİRME

2 bin 300 araştırmacı ve 49 araştırma tesisinde ürünler kuraklık ve yağışlara karşı güçlendiriliyor. Tarım ürünlerinin doğal olan ve olmayan stres koşullara dayanıklılığı için uyum çalışmaları sürüyor.Önce laboratuvarda belli süreçlere tabi tutulan ürünler, daha sonra büyük ve kapalı alanlarda da testten geçiyor. Bu sayede ürünlerin hangi şartlara dayanabildiği gözlemleniyor.

MERALARDA VERİM ARTTI

Son dönemde artan yağışlar sel, taşkın ve bazı ürünlerde verim kaybına yol açarken, bazı ürünleri ise olumlu etkiledi. Daha önce yağış alamadığı için çölleşme riskiyle karşı karşıya olan Konya Karapınar’da ibre tersine döndü. Bölgede bu yıl oldukça verimli hasat bekleniyor. Meralarda ot verimi de artarken, gelişmeler hayvancılık için fırsat yılı olarak ifade ediliyor.

SULAMADA MALİYET DÜŞTÜ

Yağışlar çiftçilerin sulama maliyetlerini de indirdi. Yılda 5 ya da 6 kez sulanması gereken buğday ve arpa bu yıl bir ya da iki kez sulandı. Daha önce bin TL’yi bulan dönüm başına sulama masrafı 350 - 400 TL oldu. Sulama maliyetleri son 10 yıldaki en düşük seviyeye ulaştı.















