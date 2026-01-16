18,5 milyar dolarlık birleşme ve satın alma

KPMG Türkiye, 7'nci kez hazırladığı "KPMG Perspektifinden Birleşme ve Satın Alma Trendleri 2025" raporunu yayınladı. Rapora göre, birleşme ve satın almalarda küresel ölçekte işlem adedi bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 3 bin adet artarak toplamda 54 bin seviyesine ulaştı. Küresel işlem hacmi de 2024 yılında 3 trilyon dolar seviyesindeyken, 2025'te yüzde 50 artışla 4,5 trilyon dolara yükseldi. Türkiye'de değeri açıklanan işlemler dikkate alındığında işlem hacmi 8,2 milyar dolar oldu. Değeri açıklanmayan işlemlerle yapılan değerlendirmelerde ise 2025'in toplam işlem hacminin, 18,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği öngörüldü. Gerçekleşen toplam işlem sayısı da yüzde 20'nin üzerinde artışla 574'e çıktı.

İŞLEMLERİN YÜZDE 40’I PERAKENDE SEKTÖRÜNDE

Türkiye'de 2025 yılında değeri açıklanan işlemler hacminin yaklaşık yüzde 40'ının perakende sektöründe gerçekleşmesi, yatırımcıların küresel piyasalarda olduğu gibi Türkiye'de de büyük ölçekli ve öngörülebilir nakit akışı üreten şirketlere odaklandığını gösterdi. KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri Lideri Özge İlhan Acar, dünyada değeri 10 milyar doların üzerindeki ‘mega’ işlemlerin sayısının arttığını, geçen sene 30'un üzerinde mega işlem gerçekleşirken bu yıl sayının 50'ye ulaştığını söyledi.

TÜRKİYE’DE İKİ ADET MEGA İŞLEM YAPILDI

Türkiye'de iki adet mega işlemin gerçekleştiğini ve bunun sektör açısından çok kıymetli olduğunu vurgulayan Acar, “En büyük işlem, 1,72 milyar dolar büyüklüğündeki araç muayene istasyonlarının işletme hakkının MOI Ortak Girişim Grubu tarafından alınması oldu. Bir diğeri ise Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı projesinin BP'ye ait yüzde 3'lük hissesinin Amerikalı finansal yatırımcı Apollo Global Management tarafından satın alınması oldu” dedi. Acar, startup ekosisteminin Türkiye'de oldukça güçlü seyrettiğini, toplamda gerçekleşen 574 işlemin yaklaşık yüzde 60'ının startup ekosisteminde yer aldığını belirterek, Türkiye'nin büyüyen bir ülke olduğunu önümüzdeki dönemde yine büyük işlemler beklediklerini söyledi.







