2008 krizini bilen ekonomist "Dünya ABD'nin altından halıyı çekiyor" dedi doları işaret etti: Büyük çöküşün habercisi

2008 ekonomik krizini önceden bilen ünlü ekonomist Peter Schiff, Fox Business’ta katıldığı bir tv programında dünyayı sarsacak açıklamalarda bulundu. Schiff, mevcut tablonun 2008’deki çöküşten çok daha yıkıcı olacağını iddia etti.

"ALTIN VE GÜMÜŞ BİRER UYARIDIR"

Altın fiyatlarındaki yükselişin sadece bir yatırım aracı olarak görülmemesi gerektiğini belirten Schiff, "Altın ve gümüş, bu yılın ilerleyen dönemlerinde ya da gelecek yıl yaşanacak daha büyük bir krize işaret ediyor. Bir ABD doları krizi ve egemen borç krizi yolundayız" dedi.

"DOLAR ÇÖKECEK YERİNİ ALTIN ALACAK "

Merkez bankalarının dolardan uzaklaşarak altına yöneldiğine dikkat çeken Schiff, şu kritik ifadeleri kullandı:

"Merkez bankaları para birimlerini desteklemek için altın alıyor. Doları ve ABD Hazine tahvillerini elden çıkarıyorlar. Önümüzdeki kriz, 2008 finansal krizini bir piknik gibi gösterecek."

"DÜNYA ABD’NİN ALTINDAN HALIYI ÇEKİYOR"

ABD ekonomisinin küresel sisteme bağımlılığını eleştiren Schiff, ekonominin temelindeki sorunu şu sözlerle özetledi: "Üretmediğimiz malları dünyadan alıyoruz, biriktirmediğimiz parayı dünyadan borçlanıyoruz. Dünya ekonomisi bizim sayemizde işlemiyor; bizim ekonomimiz dünya sayesinde ayakta duruyor. Dünya artık ABD’nin altındaki halıyı çekiyor. Dolar çökecek ve yerini altın alacak."

"VERİLER ÇARPITILMIŞ ENFLASYON DAHA YIKICI OLACAK "

Resmi verilerin olumlu sinyaller verdiği yönündeki eleştirilere de yanıt veren Schiff, rakamların gerçeği yansıtmadığını savundu: "Bu rakamlar son derece çarpıtılmış, ileride revize edilecek ve büyük ölçüde enflasyondan etkileniyor. Enflasyon önümüzdeki yıllarda çok daha yıkıcı olacak. Altın ve gümüş bize bunu söylüyor."



