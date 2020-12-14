2021’de turizme bahar gelecek

Küresel salgın Kovid-19’un en çok etkilediği sektörlerin başında turizm geliyor. Bu yıl işletmelerin büyük bir kısmının kapandığı alanda, yeni sezon için hazırlıklar sürüyor. Aşının gündeme gelmesiyle pozitif bir hava estiğini anlatan Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, “Turizm sektöründe bugün itibariyle beklentimiz, yılın ikinci yarısından sonra yavaş yavaş tekrar işlerin açılmaya başlayacağı ve sektörde yukarı doğru gidecek grafiklerin oluşacağı yönünde” diye konuştu. “Kamu-özel sektör işbirliği ile atılacak adımlar sonrasında turizm sektörünün hedeflerine ulaşarak ülke ekonomisi, istihdamı ve kalkınmasına en güçlü desteği verecek sektör olacağına inanıyoruz” diyen Eresin, tüm umut ve beklentilerinin pandemiyi geride bırakarak, yeniden ekonominin lokomotif sektörü haline gelebilmek olduğunu söyledi.

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YUKARI DOĞRU İVME BEKLENTİSİ

2021’den sonra Türkiye ve dünya için turizm sektörünün çok büyük bir ivme ile yukarı çıkacağını umduklarını belirten Eresin, şunları kaydetti: “Herkes pandemi sürecinden çok sıkılmış durumda. İnsanlar bir an önce seyahate çıkmak istiyorlar ve bunun için şimdiden planlar yapıyorlar. Arama motorlarının raporlarına göre başta İstanbul ve Türkiye bugünlerde çok fazla gündemde. Dolayısıyla haziran, temmuz sonrası toparlanmaya başlayacak turizm sektörünün en azından önümüzdeki 2-3 yıl gerçekten parlayan bir sektör olacağına inanıyoruz.”

Müberra Eresin

DESTEKLERİN DEVAMI ŞART

İlk önceliklerinin insan sağlığı olduğunun altını çizen Eresin, "İkinci önceliğimiz de işletmelerimizi ayakta tutabilmek, dolayısıyla da sektörde çalışan yetişmiş insan kaynağımızı koruyabilmek. Bu nedenle sektöre sağlanan desteklerin devamı ve yeni desteklerin sağlanması bizler için çok önemli” dedi. Turizm sektörünün 2021 yılında da desteklenmesi halinde ekonomiye en güçlü katkıyı sunan sektör olacağına işaret eden Eresin, “Sektörümüzün bu süreci atlatabilmesi için halihazırda bu yıl sonuna kadar geçerli olan; KDV indirimlerinin, normalleşme desteğinin, kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin gibi istihdam uygulamalarının, vergisel uygulamaların 2021 yılında da devam etmesi bizim için çok önemli destekler olacaktır” ifadelerini kullandı.

KAYIPLAR TELAFİ EDİLECEK

Ayrıca; sektör kuruluşlarının kredi yapılandırmaları veya yeni krediye ulaşmaları için oluşturulacak Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) devam ettirilmesi gerektiğini savunan Müberra Eresin, şunları söyledi: “Geçtiğimiz günlerde yeni tanımlanan KGF’nin özellikle turizm sektörüne kullandırılması konusunda her zamanki gibi Sayın Kültür ve Turizm Bakanımızdan da destek istedik.” Eresin, pandemi sonrasında güçlü bir toparlanma ile tüm kayıpların telafi edileceğini umduklarını bildirdi.

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SEKTÖRDE YENİ NORMALLER NE OLACAK?